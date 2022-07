La familia de Patricia Dolores Martín Lorenzo buscan, incansables, su paradero. Esta vecina del barrio capitalino de Vegueta continúa desaparecida una semana después de que fuera vista por última vez. Los allegados no tienen ninguna información de ella desde entonces y descartan que haya sido vista en el municipio de Arucas puesto que no han podido certificar que se encontrara allí.

Patricia Martín, de 49 años, desapareció el pasado lunes, 11 de julio, cuando salió de su casa en el casco histórico con documentación pero sin su teléfono móvil. Sus familiares no saben cómo iba vestida. Carlos Naranjo, uno de sus sobrinos, apuntó que creen que llevaba un cortavientos y unas playeras de color blanco, puesto que es la ropa que echan en falta, «pero no lo sabemos a ciencia cierta», añadió. Sobre los posibles motivos que llevaran a su desaparición, apuntó que lo desconocen porque no existe ningún tipo de antecedente que llevara a pesar que esto fuera a ocurrir ni tampoco dejó mensaje alguno que indicara que fuera una desaparición voluntaria.

Naranjo recalcó que su tía pesará unos 72 kilos, que mide 1,65 metros de altura, tiene el pelo castaño y corto y los ojos castaños. Además, tiene dos tatuajes a la altura de la muñeca izquierda con unas frases que puede ayudar a identificarla en caso de que alguien la vea.

Es mi tía, si ayudan a compartir 🙏🏾 cualquier información es de gran ayuda! https://t.co/wFKyFBJzsu — Carlos Naranjo (@carlosnaranjo93) 12 de julio de 2022

El rastreo se está centrando en la costa de los municipios de Las Palmas de Gran Canaria y Telde. «Nosotros, la familia, nos estamos moviendo por su entorno, por los lugares que le resultan familiares, como Telde, La Garita, Playa del Hombre o la playa de La Laja, que le gustaba mucho porque es la que está cerca de Vegueta», señaló Naranjo. En la búsqueda también están participando los componentes del Giors (Tierra, mar y aire, Salvamento y Rescate). Por ahora se descarta que haya sido vista en Arucas, como se ha informado en los últimos días, puesto que nadie ha podido confirmar esa información.

La familia quiso, asimismo, agradecer a toda la Isla por el apoyo recibido durante esta semana. «Ha sido una pasada», apuntó Carlos Naranjo, quien agregó que a través de las redes sociales el cartel ha sido compartido cientos de veces. «Estamos muy agradecidos, toda la familia en general, por toda la ayuda que nos están dando en las redes sociales y en los medios de comunicación con la difusión de las imágenes de mi tía», dijo. Si alguien sabe de su paradero, sus allegados ruegan que se pongan en contacto a través del número de teléfono 642 650 775 ó 649 952 957.