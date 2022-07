Dos delitos contra el patrimonio sufrió una empresa en apenas nueve días. El primero fue un robo con fuerza consumado y el segundo consistió en una tentativa de sustracción de dinero a la sociedad que gestiona un aparcamiento en el núcleo de Playa San Juan, en el municipio de Guía de Isora.

El primero de los casos ocurrió el pasado 13 de julio. Un individuo vestido con ropa deportiva y una sudadera que le tapaba parcialmente el rostro accedió al estacionamiento, situado en las proximidades del muelle de la localidad isorana.

Una vez que se percató de que la cámara de videovigilancia podía haber captado su rostro, el joven giró la misma hacia el techo para que no captara su acción delictiva. A partir de ese momento, presuntamente logró romper el cajero en el que se paga el servicio y consiguió apoderarse de unos 1.500 euros, según explicaron las fuentes consultadas.

Por este suceso, la empresa afectada interpuso una denuncia en el puesto principal de la Guardia Civil de la zona, situado precisamente en Playa San Juan.

Y en la jornada del pasado viernes, 22 de julio, un hombre, que se desconoce si es el mismo que la vez anterior u otro, accedió hasta el mismo cajero y, antes de ser captado por la misma, pudo girarla para no ser identificado. En esa ocasión, el implicado causó daños materiales, pero no consiguió apropiarse de dinero. Hasta ahora no consta que los hechos hayan sido esclarecidos.