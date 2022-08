Momentos de angustia con final feliz. Voluntarios de la Asociación Lanzarote Limpia liberaron el pasado fin de semana a una tortuga que tenía enredado un saco en una de las aletas. Varias personas de ese colectivo estaban recogiendo residuos en la Playa de Atrás, en Órzola (Haría), cuando se percataron de la presencia del animal en el arenal.

"Vino buscando ayuda y se encontró con nosotros", aseguran desde el colectivo. El reptil marino tenía varios hilos del envoltorio rodeándole una de sus aletas, pero por suerte, "no la estaban oprimiendo", señalan desde la asociación. Afortunadamente, "no tenía laceraciones y no le estaba limitando la circulación", indican, por lo que lograron liberar a la tortuga y devolverla al mar.

Ante la dificultad para retirar el saco, la persona que estaba intentando salvar a la tortuga solicitó "un cuchillo o unas llaves" para cortarle las ataduras, según se escucha en el video que acompaña a esta información, en unos momentos que se volvieron angustiosos por la premura de salvar con vida a ese ejemplar del mundo marino. No había tiempo que perder.

"Tranquila, tranquila", se escucha decir a otros voluntarios que contemplaban expectantes la escena mientras la tortuga aleteaba desesperada.

"Es importantísimo que seamos conscientes del problema que nos rodea. O, mejor dicho, la basura que nos está rodeando. Estamos perdiendo la batalla de nuestras vidas", alerta el colectivo, que realiza una admirable labor de limpieza en la costa lanzaroteña.