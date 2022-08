Una azafata vivió un terrorífico vuelo esta semana. Un vuelo de easyJet que salió de Manchester con Tenerife Sur será difícil de olvidar para Jemma Grieves que fue víctima de una amenaza de muerte por parte de dos pasajeros borrachos después de tomarse ocho vasos de whiskys y de brandy casa uno.

La profesional, que fue consciente del estado de embriaguez de cada uno, negó la entrada de ambos en el control de entrada al avión.

“Comenzaron a insultarnos, también a otros pasajeros, desde antes. Cuando les dije que no podían acceder así en el vuelo a Tenerife me dijeron que iban a recordar mi cara, que se me notaba el miedo en ella”, comentó en unas declaraciones al periódico británico Daily Mail.

“Jamás me había sentido tan intimidada como con estos dos hombres. Fue una suerte que el capitán ayudara, porque todo podía haber sido muchísimo peor”, añadió.

Grieves tras este violento episodio no accedió al avión. “No habría podido ayudar a los pasajeros en el estado de nervios en el que me encontraba. Era mejor quedar aparte”, agregó.

Los hechos han pasado a disposición de un tribunal de Bolton que determinará la pena que le podrían caer a los dos individuos que ya han reconocido su estado de embriaguez y haber proferido amenazas a la tripulación.