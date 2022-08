Agentes de la Policía Nacional han detenido en Telde a dos hombres de 22 y 26 años de edad, con antecedentes policiales por hechos similares, como presuntos autores de un delito de estafa. Contactaban con personas que habían puesto anuncios en internet donde buscaban alquilar una vivienda y les hacían una oferta. Exigían pagos inmediatos como reserva o primera mensualidad con la excusa que la vivienda estaba muy solicitada.

La investigación se inició en el mes de febrero de este año, a raíz de una denuncia presentada en la provincia de Burgos. El denunciante comunicó que tras poner un anuncio en una página de Internet donde buscaba una vivienda para alquilar, una persona le contactó y le ofreció alquilar un piso llegando incluso a enviarle fotos falsas.

La víctima informó a los agentes que pagó un total de 950 euros a través de la aplicación bizum, como señal de reserva y para gestión de contrato, tal y como le sugirió el supuesto estafador. Pasado un tiempo la persona con la cual contactó no le contestaba a las llamadas e incluso le había bloqueado y borrado todos los mensajes enviados.

A esta denuncia se le suma otra realizada en dependencias de la Comisaría de la Policía Nacional en Telde, donde una mujer denunció que tras contactar con una persona al ver un anuncio en una página de Internet donde se alquilaba una vivienda, la misma realizó varios bizum en señal de reserva y pago de primer mes por un valor de 1.250 euros, puesto que así se lo solicitó el supuesto estafador debido a la gran demanda que tenía la vivienda. Que una vez realizados los pagos el mismo bloqueó a la víctima.

Además de los ingresos, los presuntos autores solicitaban a las víctimas copias de sus documentos de identidad para supuestamente formalizar los contratos, siendo utilizados estos datos en muchas ocasiones para dar de alta líneas de teléfono con las que poder llevar a cabo las estafas y así evitar que se les vinculase a las mismas.

Los datos aportados por las víctimas permitieron comprobar que los pagos se realizaron a través de apps como bizum, en algunos casos y por medio de transferencias bancarias en otros, obteniendo un beneficio fraudulento de más de 2.000 euros.

La investigación llevada a cabo por los agentes de policía determinó que los detenidos habían sido los beneficiarios de dichas transacciones por lo que fueron localizados y detenidos en el municipio de Telde como presuntos a autores de un delito de estafa y puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.

La investigación continúa abierta y no se descarta la aparición de nuevas víctimas.

Desde la Policía Nacional se recomienda desconfiar de aquellas viviendas que no se nos permita visitar, incluso no hacer ningún tipo de ingreso sin antes ver la vivienda. Así como aquellas ofertas en las que la persona que arrenda muestre urgencia en que se realicen pagos y que no haya un contrato de por medio.