Unos buzos localizaron esta mañana un cadáver en el interior de un coche hundido en un muelle del puerto de La Luz. El cuerpo tuvo que ser recuperado con una grúa y el desaparecido ya ha sido identificado como Juan Carlos C. C., de 55 años, quien estaba desaparecido desde el pasado mes de mayo. La Guardia Civil ha iniciado una investigación para tratar de determinar las causas de la muerte.

El hallazgo se produjo a primera hora de la mañana cuando unos buzos de una empresa estaban realizando unos trabajos en el quiebro del muelle Reina Sofía. Estos observaron que en el lecho marino había un coche boca abajo y al acercarse localizaron en el asiento del copiloto el cuerpo de una persona.

Al lugar se desplazaron los agentes de la Guardia Civil y la Policía Portuaria, quienes iniciaron las pesquisas para tratar de identificar el cadáver. El vehículo, un Volkswagen Polo de color rojo, aún conservaba la matrícula, por lo que pudieron relacionarlo con la persona que fue vista por última vez el pasado 18 de mayo en el barrio de Vegueta, según informaron fuentes cercanas a la investigación.

Las tareas para recuperar el turismo se alargaron durante varias horas debido a que el vehículo se encontraba repleto de fango. Sobre las once de la mañana consiguieron izar el turismo hasta el dique a través de una grúa y con la colaboración de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria. Los agentes de la Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas iniciaron una investigación para tratar de determinar las causas de la muerte. Estos confirmaron que se trataba de Juan Carlos C. C., un vecino de Las Palmas de Gran Canaria y de 55 años de edad.