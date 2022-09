Un incendio se produjo sobre las 12.30 horas de ayer en el baño de una vivienda, que acabó calcinado, donde se quemaron muebles, en el primer piso de un inmueble de dos plantas de la calle Guaire, en la ciudad de Gáldar. El resto de la casa, zonas comunes y un local resultaron afectados por el humo. Los Bomberos del Consorcio de Emergencias actuaron en el lugar, como lo hicieron agentes de las policías Local y Canaria. En un principio, se desconocía si había o no alguien en el interior porque no se sabía el paradero del propietario. Los bomberos comprobaron que no había nadie, extinguieron las llamas y ventilaron la casa. | M. Á. M.