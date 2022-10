El motorista que resultó herido este jueves en un accidente se enfrenta a un nuevo problema, ya que su compañero de piso afirma que le "robó" la moto, cogiéndola sin su permiso. “Tras ver la noticia y la foto, todo el mundo me ha llamado preocupado pensando que soy yo el que ha tenido el accidente”, señala enfadado, adelantando que tiene previsto presentar una denuncia. De hecho, explica que si no lo ha hecho aún es porque la Policía le ha pedido que espere a que puedan completar las diligencias, "ya que el herido estaba muy grave”.

Según afirma, la moto suele estar dentro de la vivienda, pero este jueves estaba en la calle: “La saqué fuera 10 minutos para arrancarla, la tuve en ralentí y al llegar mi hija, me la llevé al parque y la moto se quedó fuera”. Esto coincidió con la llegada de su compañero de piso. “La vio ahí fuera y, no sé si por hacerse el chulo o qué, la arrancó”, detalla el damnificado. "Los vecinos me han dicho que lo vieron y que se puso a hacer caballitos con ella”, añade. Después, terminó colisionando con varios vehículos que se encontraban aparcados en la calle.

Más información en La Voz de Lanzarote