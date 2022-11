«Si me pasa algo, fue Marcos, fue Marcos». Un vecino de Vega de San José, de nombre Francisco y conocido en el barrio capitalino como Coco, ha sido operado esta noche de urgencias en el Hospital Insular después de recibir una puñalada en el cuello con una navaja por parte, presuntamente, de un vecino identificado como Marcos el del buque, un exreo que ha estado en varias ocasiones en la cárcel al que la víctima, presuntamente, le había recriminado momentos antes que le robara la patineta a su hijo. La Policía Nacional y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria procedieron a detener al presunto autor, quien tras el apuñalamiento se fue caminando a su casa.

Los hechos ocurrieron poco antes de las seis de la tarde. Según indicaron los vecinos, Coco, de 44 años, había acudido a la casa de Marcos, de unos 50, para pedirle que le devolviera la patineta que presuntamente le había robado a su hijo. «Le dijo que se la pagaba si hacía falta», contó uno de los residentes. Por causas que se investigan, ambos se encontraron en la puerta de la asociación de vecinos Tesegue, de la calle Málaga. Allí se produjo el apuñalamiento. Marcos cogió una navaja y se la clavó en el cuello a Coco, huyendo del lugar en dirección a su casa que se encuentra a escasos 80 metros.

La víctima, ensangrentada y herida, empezó a caminar con dirección al centro de salud situado a un centenar de metros. Por el camino se encontró con un joven y con otra vecina que acababa de llegar de su puesto de trabajo. Entre ambos le taparon la puñalada con una toalla y le ayudaron a llegar hasta el ambulatorio para que fuera atendido por los médicos. «Ayúdame, que me muero» y «si me pasa algo, fue Marcos» fueron dos de las frases que dijo al tener conocimiento de la gravedad de las heridas. No obstante, según precisaron las fuentes consultadas, la hoja de la navaja se quedó clavada en el cuello.

El trayecto quedó reflejado en un reguero de sangre que continuó hasta la puerta del centro de salud, donde los sanitarios prestaron una primera atención a la víctima. Los médicos decidieron activar una ambulancia para proceder a su traslado hasta el Hospital Insular debido a que el estado de Coco era «muy grave», como apuntaron las mismas fuentes, que agregaron que ya en el centro hospitalario los médicos procedieron a operarlo para retirarle la hoja del cuello.

Varias unidades de la Policía Nacional y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudieron de inmediato a la calle Málaga para localizar al presunto autor, que varios testigos vieron regresar a su vivienda. Uno de los vecinos incluso apuntó que por el camino dijo «lo apuñalé». Los agentes subieron hasta el domicilio donde reside junto a su madre y procedieron a detenerlo, además de registrar el inmueble para la búsqueda de cualquier indicio que le incrimine con el apuñalamiento y con el objetivo de localizar la empuñadura del arma blanca. Marcos fue detenido como presunto autor de un delito de intento de homicidio.

Un par de decenas de personas se encontraba alrededor del lugar donde se produjo el apuñalamiento, que fue precintada por los agentes para tratar de no contaminar la escena. Quienes conocen a Marcos el del buque, en referencia a la antigua barriada de El Buque de Guerra situada entre El Polvorín y Schamann, indicaron que cuenta con un amplio historial delictivo y que hacía apenas unos días había salido de un centro donde estaba interno. Agresor y agredido se conocían porque ambos son residentes en el barrio desde hace décadas.

A la sede de la asociación de vecinos, que lleva cerrada desde hace al menos tres años, acudieron los componentes de la Policía Científica y de Homicidios de la Policía Nacional para iniciar una investigación con la que tratar de esclarecer lo ocurrido. Los agentes permanecieron en el lugar durante aproximadamente dos horas para recoger muestras de la sangre y rastrearon las inmediaciones con el objetivo de localizar el mango del arma usada en la agresión.