La Guardia Civil de Tráfico investiga el accidente y abandono del coche oficial que ha utilizado en el último año y medio el segundo teniente de alcalde y responsable de las concejalías de Hacienda, Asuntos Económicos y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Laguna, el socialista Alejandro Marrero. El vehículo fue localizado a las tres de la madrugada del viernes al sábado en la calle La Almendra, en Tacoronte, cerca de la carretera general, a la altura del Restaurante El Empedrado.

El automóvil fue abandonado y se encontraba en marcha y con las puertas abiertas, después de colisionar contra un muro de un solar de la parte de atrás del McDonald’s de Los Naranjeros, de Tacoronte, lo que provocó daños en la rueda derecha delantera. En el interior se encontró numerosa documentación tanto del Ayuntamiento de La Laguna, como en particular de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y una sillita de bebé anclada en el asiento trasero.

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, nada más encontrar el vehículo abandonado, verificó que es propiedad del Ayuntamiento de La Laguna, y según las fuentes consultadas, pertenece al área de Seguridad Ciudadana y está adscrito a la Policía local, si bien no está rotulado porque se dedica al servicio del Cecopal, para traslados oficiales. Desde la Benemérita se pusieron en contacto con el cuerpo de seguridad local de La Laguna para informarle de que un coche de su titularidad se encontraba abandonado en Tacoronte, por lo que los agentes se trasladaron al municipio y procedieron a su traslado al depósito municipal de La Higuerita, donde quedó precintado por indicación de la Guardia Civil hasta que las correspondientes investigaciones ya en marcha permitan identificar al conductor que lo abandonó así como la naturaleza de los hechos.

En el momento de la llegada de la Policía local de Tacoronte, que deriva una patrulla de la Unidad Rural, ya los agentes de La Laguna procedían al traslado de su coche oficial, sobre las seis de la madrugada, por lo que les comunicaron que se hacían cargo del mismo, de hecho; cuando se les preguntó por la existencia de una silla de bebé en los asientos de atrás, los agentes la relacionaron con la que usa el concejal de Seguridad para el traslado de su hija.

Antes de que se procediera al traslado del coche oficial al depósito municipal de La Higuerita, la Policía Local de La Laguna intentó sin éxito localizar al concejal de Seguridad Ciudadana, a las seis de la mañana, por lo que finalmente se decidió el traslado en grúa del vehículo al depósito, donde permanece precintado para evitar cualquier manipulación ante una posible investigación de los hechos.

Ya por la mañana, agentes municipales de La Laguna se trasladaron hasta la dirección oficial en la que aparece empadronado el concejal, en Valle Jiménez, y ahí sus padres confirmaron que el domicilio familiar actual del concejal socialista está en El Sauzal.

Un hombre ‘desorientado’

Por otro lado, la Guardia Civil de Tráfico identificó la misma madrugada a un varón, nacido en 1985, deambulando por el arcén de la Autopista del Norte en dirección a El Sauzal, vestido de traje y corbata, y en aparente estado de desorientación, un término que se utiliza en los partes que levanta la Benemérita cuando no se realizan las pruebas de alcoholemia o toxicología, algo que no es preceptivo al tratarse de un peatón.

Las fuentes consultadas aseguran que se identificó a la persona que deambulaba por la Autopista del Norte con DNI y que se comunicó a la Policía Local de La Laguna.

También desde la Agrupación de Tráfico de la Benemérita se solicitaron las grabaciones de las cámaras de seguridad de los establecimientos comerciales de la zona, así como de la propia Autopista del Norte, para poder esclarecer la naturaleza de los hechos.

Fuentes municipales aseguran que el concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna comentó en la mañana de ayer, después de lo ocurrido, que había sufrido el robo del vehículo oficial que ha utilizado como propio en el último año y medio, si bien no consta denuncia alguna sobre este particular en el Cuerpo Nacional de Policía de Aguere, donde se tendría que formalizar porque se trata de un vehículo municipal. El supuesto robo que se atribuye a la versión del concejal tendría que haberse producido en La Laguna, dado que el vehículo no tendría que haber salido del municipio en prestación de su servicio, máxime cuando las competencias de seguridad ciudadana municipal solo se pueden desarrollar en el interior de la ciudad. Además, se da la circunstancia de que este vehículo cuenta con un GPS localizador.

EL DÍA pudo hablar a las 19:49 horas de ayer con el concejal investigado, Alejandro Marrero, para solicitarle su versión de los hechos, tras comunicarle que se investigaba un accidente en el que se le atribuía que estaba implicado. El edil respondió: «Le llamo en un momento. Pongo a la niña con mi mujer y le llamo». Cuarenta minutos después, y ante la falta de noticias del edil socialista, se repiten las llamadas: «El teléfono marcado en este momento no se encuentra disponible».