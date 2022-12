«Nos falta la plaga de langostas»

Humor. Las redes sociales se hicieron eco del estruendo sentido en la tarde de ayer por miles de ciudadanos en Gran Canaria. Y la gran mayoría apunta a una persona: el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que durante su legislatura ha tenido que lidiar con numerosos fenómenos naturales adversos, el último el meteoro que supuestamente cayó en aguas al norte de la Isla. «A quienes insistís en esperar a los zombies que llegarán antes de que Ángel Víctor Torres deje la presidencia, mirad a ver si no vienen con el meteorito», de la experiodista Almudena Sánchez; o «Ángel Víctor, ¿tú no has pensado en retirarte ya, mi niño? Sólo nos falta la plaga de langosta», de @yosoyyanira fueron alguno de los comentarios a modo de broma que se dirigían al dirigente canario.

Torres informó anoche de las últimas novedades sobre el incidente. Los internautas de inmediato se prestaron a contestarle con ironía. «Ya tienes el meteorito, ahora le falta la invasión alienígena y el apocalipsis zombie», tuiteba @gatorelajado, quien utilizó también uno de los recursos preferidos por los tuiteros como la posible llegada de seres extraterrestres al Archipiélago como culmen tras lo ocurrido durante los últimos cuatro años con la pandemia del Covid, la erupción del volcán de La Palma, la tormenta de arena que dejó al Archipiélago prácticamente dos días sin conexión aérea con el exterior o lo ocurrido el pasado mes de septiembre, cuando el paso del ciclón Hermione dejó lluvias nunca vista para ese mes. Uno de los comentarios más ingeniosos lo daba Joseba Morales, quien avisaba a los grancanarios: «Si alguien encuentra a un bebé dentro de algo parecido a un nave, por favor, críenlo bien». «Y que lo escondan para que el gobierno no lo encuentre», le contestaba el tuitero @tarekk777 en claras referencias a la película ET, el extraterrestre. Hubo menciones a la casualidad de que en un planeta tan grande como la Tierra, el meteoro del tamaño de una pelota de baloncesto vaya y caiga en Canarias. Así lo reflejaba Gonzalo Quintana: «La superficie de la isla de Gran Canaria es de 1.560 kilómetros cuadrados. La superficie del planeta es de 510,1 millones de kilómetros cuadrados, es decir la isla representa el 0,00030% de la superficie de la Tierra. ¡Ya es puta casualidad que nos caiga aquí un meteorito!». Quintana seguía con un símil con el sorteo del Gordo, cuyos bombos empezarán en 21 días a remover esas bolas que dan la bienvenida a la Navidad. «La probabilidad de que te toque el Gordo de la Lotería de Navidad es de 1/100.000, es decir un 0,001%, una probabilidad muchísimo más alta que la de que caiga un meteorito sobre la isla de Gran Canaria, que es de un 0,0003%. Y sin embargo ha caído, o eso dicen». El pique insular, sobre todo después de la victoria de la UD Las Palmas por 3 goles a 1 contra el CD Tenerife el pasado fin de semana, tampoco falló entre los memes diseñados por los internautas. El conocido tinerfeño @dandochola se tomó a risa lo ocurrido con una imagen en la que Dios pide a San Pedro «otro meteorito, que este lo fallé» al no acertar en Gran Canaria. El tuit tuvo su respuesta desde el bando canarión: «Al final fue la onda expansiva del gol de Pejiño», quien el pasado sábado anotó dos de los tres tantos, le escribió @gofiomillo80 en Twitter. No todo fue a modo de broma. Hubo quienes acudieron a las redes a avisar de lo ocurrido desde el minuto uno. «¿Han notado una especie de explosión y temblor? Sucedió sobre las 15.38 horas», preguntaba meteograncanaria.com, que de inmediato comenzó a recibir una cascada de respuestas de personas que habían escuchado el estruendo. «Desde Teror he sentido el temblor», le contestó Tom Canarii; «mi madre y yo lo sentimos desde Las Palmas, en el barrio de Lugarejo, como si fuera una explosión; hasta el perro lo sintió que no dejaba de ladrar», contaba MCTAN, quien agregaba que se llevaron «un buen susto». «Pensé que un coche se había estampado contra la fachada», añadía Cathy MS desde Arucas. San Francisco de Paula, Hospital Insular, Tamaraceite, Moya o El Agazal, en Gáldar, eran otros de los puntos donde el meteoro, que aún no ha sido bautizado ni encontrado, dejó su huella en modo de un estruendo que, seguro, será recordado durante un tiempo. Los memes inundaron ayer las redes sociales y la mensajería de Whatsapp con motivo de la caída del metero. Desde el personaje de animación ET -arriba- saludando al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, por su llegada a la Isla, pasando por el propio presidente vestido de guerrero junto a todas las adversidades contra las que ha tenido que lidiar e incluso el pique insular representado en una imagen religiosa. |