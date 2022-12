La joven universitaria, Alicia Rodríguez que falleció la pasada noche del domingo en un accidente de tráfico en Rumanía junto a sus padres y hermana de 15 años era una chica querida entre su grupo de amistades y comprometida con los demás. Rodríguez era donante de sangre y además invitaba a través de sus redes sociales a que el resto de personas siguiera su ejemplo. Sus compañeros españoles que realizaban el Erasmus con ella planean un pequeño homenaje para la estudiante y sus familiares.

"Vayan a donar sangre, se están cancelando entre nueve y once intervenciones en quirófano al día por falta de sangre, no cuesta nada, no duele nada, estarán ayudando a una persona que lo necesita", publicaba la joven en su Twitter. Alicia también informaba sobre otro tipo de donaciones como la de médula: "Con la donación de médula ayudas a salvar una vida de cualquier parte del mundo y es tan fácil como la donación de sangre", expresaba.

Rodríguez estaba en la ciudad rumana de Sibiu estudiando su cuarto año de Educación Infantil en el programa de movilidad internacional Erasmus. Su familia decidió visitarla y emprendieron un viaje para hacer turismo por los sitios más icónicos del país de Europa del Este. En un trayecto en coche de regreso de una de las excursiones un conductor se saltó la doble línea continua y adelantó un camión ocasionando un choque con el vehículo de la familia grancanaria que desencadenó en el fallecimiento de los cuatro integrantes; Pepe (67 años), Mari Carmen (55), Alicia (21) y Cristina (15), vecinos del barrio capitalino de Hoya Andrea.

Rodríguez no solo estaba concienciada de la importancia de la donación de sangre sino que también estaba comprometida con el respeto al medioambiente de su Isla. La joven publicó en sus redes una fotografía con un mensaje claro: "Si un canario no es capaz de cuidar sus playas, no es digno de ser canario. ¡Recoge tu mierda!". Rodríguez era una enamorada de su Isla, durante su estancia en Rumanía realizando el Erasmus publicó mensajes en los que dejaba saber cuánto echaba de menos su tierra de origen. "Digan lo que digan para mí Gran Canaria siempre será la isla más bonita del mundo", escribía.

El deporte en sus vidas

Ambas hermanas hacían gimnasia rítmica en el Club Elegua - Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que las recuerda con gran cariño a través de un mensaje en su Facebook: "La familia entera confió la formación deportiva de las dos hermanas en el Club Elegua, que las ha visto crecer y desarrollarse como gimnastas y personas. Siempre estarán en nuestro recuerdo". Los integrantes del club deportivo rememoran la alegría que transmitían a sus compañeros y cuerpo técnico. "Desolación y profunda tristeza son los sentimientos que nos embargan tras la horrible noticia de la perdida de nuestra antigua gimnasta Alicia Rodríguez y sus padres en accidente de tráfico", expresaban.

Una de las compañeras de estudio de Alicia expresaba su consternación al enterarse del fallecimiento de su amiga y publicaba en redes sociales un consternado mensaje en homenaje a la joven. "Fui la primera en regresar a casa y recuerdo lo último que me dijo, que ahora ella con quién iba a compartir la comida de los restaurantes y con quién diseñaría cada menú", escribió la joven. "Los mejores abrazos que se podían dar se los llevó con ella", añadió la amiga. "Y por no hablar de sus risas, su risa tan peculiar sonará siempre en mi cabeza", indicaba en las redes sociales.

En la Universidad Lucian Blaga de Sibiu estudian 15 españoles de los cuales nueve son canarios. Sus compañeros han sido los que se han encargado de recoger las pertenencias de Alicia para que los familiares puedan traerlas a Canarias. Los estudiantes están en shock tras la tragedia sucedida, el vicerrector de Internalización, Movilidad y Proyección Internacional de la ULPGC, Jin Taira, asegura que Alicia era una persona involucrada en las actividades que se ponían en marcha en la residencia en la que se alojaba y comenta que sus compañeros recuerdan la alegría que siempre transmitía a todos los que la conocieron. Los estudiantes que compartieron con ella la experiencia del Erasmus en Rumanía realizarán un pequeño homenaje en el recuerdo de su compañera y sus familiares en la universidad del país.