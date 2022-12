Murió en la meca del bodyboard, donde dicen que se dibuja la ola perfecta. El rider que a mediodía del pasado 24 de diciembre falleció al golpearse contra una roca en El Frontón (Gáldar) era Julián González Pérez, un joven de tan sólo 28 años que era deportista profesional representando a Colombia, su país natal. El mundo de las olas está consternado por la noticia de su muerte y las redes sociales se han llenado durante los últimos días de mensajes de pesar. «Era pura alegría, siempre estaba con una sonrisa», comenta Rubén Grimón, fotógrafo y amigo del fallecido.

«Para mi ahora mismo lo que me da es felicidad, me quita los problemas». Con esas declaraciones respondía JuliánGonzález a la radio colombiana Radiónica a la pregunta de qué significaba para él el surf, qué le generaba. Lo hacía en una época clave de su vida, donde reconocía que había perdido algo de atracción hacia la práctica del bodyboard. «Esta victoria, la verdad, me da motivación porque, no te lo niego, tenía muchas ganas de volver a motivarme con el deporte», le decía a la periodista después de su victoria en el campeonato colombiano en 2019. Aquel resultado le permitió iniciar una carrera con la selección del país sudamericano y firmar con la marca de ropa O’neill. Entre sus participaciones con el combinado nacional destaca el quinto puesto en los I Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa.

La Federación Colombiana de Surf se hizo eco de su fallecimiento. «Julian, más que un atleta, para mí era un compañero. Vivió el surf al cien por cien, el amor por las olas lo irradiaba en cada momento. Pocos riders como él aún existen, desafiantes, corajudo e incansable. Así fue Julián y así conservaré su recuerdo por siempre. Hiciste lo que amaste hasta el final, surfearé pronto olas en tu honor», publicó su presidente, Andrés Porras.

En el Archipiélago, su muerte ha dejado un profundo pesar entre los amantes de esta práctica deportiva. Javi Domínguez Zerpa, campeón de Europa Junior en 2019, señaló en su cuenta de Instagram durante la prueba de El Quemao, en Lanzarote, que se celebró el pasado fin de semana: «Aunque no podía surfear entré al heat a echarte las flores. Sé que me estabas viendo y que me diste fuerzas para coger algunas olas aunque estaba destrozado por fuera y por dentro. Nos veremos en el otro lado Juli, espero que sigas sonriendo allá donde estés. Gracias por tanto siempre».

«Tus hermanos del mar»

Para Julián González, quien había cumplido los 28 años dos días antes del fatal accidente, el surf era su vida. Y lo trasladaba a todo aquel que conocía, contagiándole su pasión. Alejandro Santana, uno de sus amigos, resumía lo que significó en su vida Julián en un emotivo comentario en internet en el que señaló que en El Frontón, el lugar donde se produjo el fatal accidente, «los amigos se convirtieron en hermanos, los ídolos dejaron de serlo para convertirse simplemente en amigos, en uno más». Y hasta El Frontón volvió un grupo de amigos el pasado domingo, un día después de lo ocurrido, para homenajearle. «Hoy [por el domingo para el lector] surfeamos allí por un amigo, por un hermano del mar que ayer dejó su vida en ese mismo lugar, los chicos intentaron todo lo que pudieron, esta vez no pudo ser. Cada tubo de hoy, cada ola mutante que caía en la baja esta mañana me hacía pensar en ti. Te recordamos, guardamos tu memoria en paz, en un sitio afortunado en el que un día tocó el infortunio llevándose a uno de los nuestros. Siempre contigo Juli, allí permanecerá tu alma. Te queremos y respetamos, tus hermanos del mar».

El accidente ocurrió poco después del mediodía del pasado sábado cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 recibio una alerta en la que se informaba de que un surfista había sufrido un accidente en el litoral galdense. Los propios compañeros que se encontraban en la zona fueron los primeros en sacarlo del agua en la playa de Caleta de Arriba y practicarle las maniobras de reanimación al comprobar que se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

La sala de emergencias movilizó de inmediato el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, dos ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de ellas medicalizada; bomberos del Consorcio del parque de Gáldar, Policía Local y Guardia Civil. Pese a la insistencia de los sanitarios, estos no pudieron hacer nada por recobrar las constantes vitales de Julián González, confirmando su fallecimiento en el lugar de los hechos.

Homenaje a Julián González 🙏 pic.twitter.com/FXNxWMT3nN — Surf en Las Canteras 🏄‍♀️🏄🏾‍♂️ (@SurfLasCanteras) 27 de diciembre de 2022

Sus amigos han convocado un acto de homenaje el próximo sábado, 31 de diciembre, a las 13.30 horas delante de la tienda Pinomar de Guanarteme, a la altura de la playa de La Cicer donde era habitual ver al rider bailar sobre las olas.