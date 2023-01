Atropellan y dejan morir a un perro en Gran Canaria

Trágico acontecimiento en Gran Canaria. Este 6 de enero, día de Reyes, un perro murió atropellado en la GC-192, en bajada a la playa del Burrero, en el municipio grancanario de Ingenio.

"Cuando regresaba mi hermana a su casa la víspera de reyes, en un barrio del pueblo, se encontró a un perro atropellado", cuenta la lectora María Isabel Sánchez S. a LA PROVINCIA.

"Aparcó a un lado y la sorpresa fue encontrarlo con vida. Los coches lo esquivaban pero nadie se atrevía a parar. Con la ayuda de dos chicos que se dirigían a su trabajo, se le pudo trasladar a un lugar seguro", afirma.

"¿Qué hacer en esos casos? Lo primero que se nos viene a la mente es, ¿Quién puede atropellar a un perro y no socorrerlo? Cierto es, que muchas veces no sabemos responder ante esta dramática situación. Si llega esta carta a la persona, le diría que reflexione sobre lo que ha pasado", añade.

"El perro se había hecho sus necesidades encima y tenía el hocico la cabeza y uno ojo ensangrentados, no movía las patas traseras y una herida abierta en la cadera. Así y todo, su mirada era dulce y parecía que quería decir “no me abandones”", matiza.

"Sin saber a quién llamar a las 02:00 de la madrugada y sola, esperó a que alguien pudiera ayudar pero fue en vano. Llamó a la Policía Local y les comentó que les parecía que el pronóstico era muy grave además de que no tenían un protocolo a seguir, que llamarían al veterinario pero que lo tendría que costear ella y la otra solución era esperar a las 8 de la mañana que vendrían del CETA", enfatiza.

"¿Pueden ustedes imaginar a un perro agonizando 6 horas y además solo?", se pregunta.

"Ante la situación planteada, recurrió a mi familia, recogieron al perro en su coche y lo llevaron al Centro Veterinario. Se le realizó la oportuna exploración dando como resultado una gravedad extrema por las heridas sufridas. Se cree que pudo haber sido atropellado fuertemente por un vehículo", afirma.

Tras varias horas en el centro, plantearon que la mejor solución para que el animal no sufriese fuese la eutanasia.

"Se tomó la decisión menos agresiva para el animal al que ya se le había puesto nombre "Simba", cuenta María Isabel Sánchez S. a La Provincia.

"Ya descansa y aunque el día ha sido complicado y triste, creo que mis hermanas han realizado un acto de generosidad y empatía con un animal abandonado", afirma.

"Tengo que añadir que la factura del Centro de Veterinario fue de 264 euros. Ante dicho presupuesto, se entiende que nadie quiera hacerse cargo de un animal que no es suyo. Creo que

se abusa o que no se empatiza ante el sufrimiento animal", denuncia.

"Gracias a Dios, todos en mi familia han querido colaborar evitando que lo asuma una única persona. Quisiera que esta carta llegue a tantas personas como sea posible para que se cree un protocolo de ayuda en estos casos, y si lo hubiese que se comunique; que las autoridades pertinentes actúen de manera efectiva. Y que se adecúen los precios de los Centros Veterinarios en casos iguales o similares, en los que personas voluntariamente decidan prestar auxilio a estos indefensos animales", solicita.

En recuerdo de Simba

Ante la indiferencia, la inconciencia y la crueldad humana, tú clavaste tu mirada y nos elegiste con AMOR INCONDICIONAL. Te atropellaron en la carretera en medio de la noche gélida de la víspera de reyes.

Tu cuerpo herido y tu respiración pausada yacían en la oscura bajada del Burrero. Los coches esquivaban el problema. Nuestra hermana dio la vuelta y se quedó a tu lado mostrándonos la cruda realidad. Dos muchachos movieron tu cuerpo hacia el arcén y durante horas una mujer y un perro abandonados, él, herido y moribundo en medio de la noche. El sistema no tiene respuesta inmediata, las horas transcurren y allí nos reunimos contigo tres hermanas y tú. Tu cuerpo gravemente herido nos mostró el sufrimiento y la desconexión de los seres humanos. Bajo estado de shock contemplábamos atónitas que nadie quería auxiliar, ni siquiera por curiosidad. Desapareció la empatía y la ayuda y al mismo tiempo, apareció el debate mezquino del dinero. Asumimos pagar para salvar tu vida porque la triste realidad nos recuerda que la vida animal no vale nada, que no merece ni un segundo de nuestro preciado tiempo.

GRACIAS SIMBA!!!!!! Nos hiciste parar, recapacitar, nos proyectaste nuestras terribles sombras, ¿cuando fue que nos separamos y olvidamos que el perro es el mejor amigo del hombre? Que la vida de todos los seres vivos está interconectada? Que nuestra ignorancia nos enferma?

En un instante nuestros destinos se cruzaron y llenaste nuestros corazones y te hiciste visible, PRESENTE, y te dimos el lugar y el respeto que mereces. Desapareció tu anonimato y te bautizamos como el más grande: SIMBA. En tu último aliento tuviste nuestro calor, lágrimas y caricias. Ojalá tus heridas de abandono se curen y nos veas como seres imperfectos que estamos aprendiendo. Perdona nuestra arrogancia y nuestra soberbia. Ayer partiste tú en nuestros brazos. Espéranos con el mismo amor con el que nos permitiste bajar a la tierra, hincarnos de rodillas y oler tu cuerpo nauseabundo, limpiar tu sangre y dejar de ser nosotras para EXISTIR CONTIGO. Gracias por este inesperado y mágico regalo.

VUELA ALTO…..