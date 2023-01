Un coche se ha salido de la vía por la que circulaba en la mañana de este jueves y ha acabado sobre una mediana de piedra. El accidente tuvo lugar en la carretera GC-1 a la altura de la salida de Carrizal de Ingenio, en dirección al sur de la isla de Gran Canaria, informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La Sala recibió la alerta de lo ocurrido a las 12.17 horas.

En el percance no hubo heridos. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Ingenio y de la Guardia Civil. Al comunicar los agentes al 112 que no había heridos, la Sala no envió ninguna ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a la zona.