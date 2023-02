Samuel, jugador de Tarajalejo, recibió insultos racistas graves durante el encuentro que el conjunto majorero disputaba el pasado sábado en el campo del Pedro Hidalgo contra el primer equipo del club grancanario, correspondiente a la 17ª jornada del grupo 2 de Regional Preferente. Se da la circunstancia que este encuentro se disputaba justo antes del choque de Segunda Regional entre el filial del equipo local y el Firgas, donde al término del mismo sucedieron incidentes gravísimos en los que resultó apuñalado en su mano el entrenador del cuadro firguense.

Estos últimos acarrearon, por parte del Comité de Competición de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, una sanción cautelar de dos meses sin competir que afecta a todos los equipos del Pedro Hidalgo, una sanción que se presume será mayor cuando se produzca el dictamen definitivo del organismo federativo.

"Negro, vas a pillar..."

“Negro, me cago en tu puta madre, hijo de puta”, “Negro vas a pillar hijo de puta”, “Jódete negro de mierda”, “perro”, “conguito”, “te vas a ir para Fuerteventura en una caja zapatos”... Esas fueron algunas de las lindezas que tuvo que escuchar Samuel, jugador que lleva cuatro años en el Tarajalejo, durante varias fases del choque, que no se vio interrumpido.

“La verdad es que al chico no le sentaron nada bien estos insultos”, relata Puro, entrenador del cuadro majorero, quien apuntó que se apercibieron de la gravedad de los mismos cuando vieron un vídeo en la guagua, pues en el fragor del encuentro, que acabó con el resultado de 3-0, no se habían tomado en cuenta. De hecho, el colegiado del encuentro no recogió los hechos en el acta.

Tras unos incidentes graves del público en el campo del Pedro Hidalgo en un choque de esta misma temporada ante el Becerril con lanzamiento de piedras al árbitro, el club de la capital grancanaria también resultó apercibido de que sería expulsado de todas las competiciones por los antecedentes de acciones graves sucedidas en la actual campaña y en la anterior, tanto en los equipos de categoría regional como de base.

Tras lo sucedido en el choque de su filial ante el Firgas, con apuñalamiento incluido, la Federación optó por una sanción cautelar de dos meses, que se prevé más dura cuando se decida el castigo definitivo.