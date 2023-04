El hombre de 52 años, identificado como Gustavo C. G., que en la madrugada de este sábado intentó asesinar a su expareja clavándole un cuchillo de cocina en el interior de un apartamento de la calle Secretario Artiles del Puerto, pensó que le había matado y, tras ello, se quitó después la vida en una casa abandonada de La Isleta. La víctima, de 54 años, consiguió taponarse ella misma la herida y se encuentra hospitalizada, ya fuera de peligro. «Ya te maté, ahora me voy a quitar la vida», aseguran las fuentes consultadas que le dijo el homicida a la agredida al creer que la había asesinado.

Homicida y víctima habían roto hace apenas un mes la relación sentimental que mantenía desde hace más de una década. Desde entonces, ella había recibido alguna llamada de su expareja con tono amenazante. Una vecina vio a Gustavo C. G. el pasado jueves alterado, hablando por teléfono, frente al número 87 de la citada calle de Las Palmas de Gran Canaria. Esta mujer indicó que recuerda que hablaba con alguna persona, a la que le ordenaba que bajara a la calle. Aquel día no ocurrió nada. Nunca había sucedido nada. No existía denuncia alguna por agresión machista.

Por ello, entre las doce y la una de la madrugada de este sábado, la víctima decidió abrirle la puerta del apartamento de la cuarta planta del citado inmueble donde residía después de la ruptura. Ella se encontraba con una amiga, que fue testigo de cómo Gustavo C. G. primero discutió brevemente con su expareja y, después, cuando ambos estaban en el salón, sacó un cuchillo de cocina de unos 20 centímetros de longitud y se lo clavó en el cuello. Pensó que la había matado. «Ya te maté, ahora voy a quitarme la vida», aseguran las fuentes consultadas que le dijo tras asestarle la puñalada.

La compañera de la agredida salió de inmediato del domicilio para pedir ayuda. Detrás lo hizo el homicida, que huyó del lugar. La agredida, por su parte, acertó a coger el móvil para llamar al Centro Control de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 para avisar de que acababa de ser puñalada. Mientras perdía una gran cantidad de sangre, consiguió taponarse la herida hasta que llegaron otros residentes del edificio para prestarle la primera asistencia.

En cuestión de minutos, más de una decena de coches patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria acudieron hasta el número 87 de la calle Secretario Artiles para, primero, atender a la víctima y, segundo, tratar de localizar al agresor. Asimismo, dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) se encargaron de estabilizar a la víctima, quien se mantuvo en todo momento consciente. Esta fue trasladada hasta el Hospital Doctor Negrín, donde permanece hospitalizada aunque ya fuera de peligro.

En la calle Andamana

La búsqueda de Gustavo C. G., de nacionalidad española aunque de origen cubano, finalizó en torno a las tres de la madrugada. La Policía Nacional recibió un aviso de una persona que indicó que un hombre se había quitado la vida en una vivienda abandonada entre las calles Andamana y Anzofé, en el barrio de La Isleta. Cuando los agentes se personaron en la zona comprobaron que se trataba del hombre al que buscaban y que unas horas antes había tratado de quitarle la vida a su exmujer, con la que había tenido una relación sentimental desde hacía más de una década. Tanto durante el matrimonio como después, tras la ruptura, no hubo denuncia alguna por malos tratos por parte de la mujer.