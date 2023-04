La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a un padre que agredió a sus dos hijos menores de edad a una pena de dos años y ocho días de prisión, sustituible por trabajos para la comunidad y la prohibición de aproximarse durante tres meses a los menores. El hombre ha sido condenado por un delito de violencia doméstica cometido en el domicilio familiar.

Los hechos tuvieron lugar en septiembre de 2021 cuando el acusado estaba al cargo de los dos menores de 13 y 9 años. Pese a ello, salió de la casa para ingerir bebidas alcohólicas, y cuando regresó, discutió con su hijo menor de 9 años, al que agarró por el cuello causándole lesiones que tardaron tres días en curar. El otro hijo intentó mediar pero también fue golpeado por el padre en el muslo izquierdo, herida que tardó en curarse un día.

En primera instancia, se le impuso al padre la obligación de pagarle a la madre 12.600 euros por los daños causados en los hijos y 10 meses de cárcel, fallo que fue revocado por la Audiencia. En lugar de ello, se le impuso una pena de dos años y ocho días de prisión, que se pueden sustituir por 23 días de trabajos en beneficio de la comunidad, prohibición de portar y tener armas durante nueve meses y de aproximarse a los menores durante otros tres meses.

El condenado alegó que la denuncia se produjo como consecuencia de la mala relación entre los padres, lo que la Audiencia considera que no tiene relevancia en cuanto que lo importante es determinar si los hechos imputados son ciertos o no.

Sobre las lesiones sufridas por los niños, el padre afirmó que en un caso se las causó él mismo a raíz de sufrir un accidente, pero luego añadió que nunca ha negado que se hayan producido las agresiones. En cualquier caso, el padre apela a que se trató de «ejercicio legítimo del derecho a corrección sobre sus hijos».

La Audiencia concluye que el alegado derecho de corrección carece de base normativa y que la posibilidad de los padres de corregir de forma moderada a sus hijos fue suprimida en 2007. Esto no excluye la legitimidad de los progenitores para recurrir «a un cierto uso de la coerción física», que apenas puede suponer sujetarlo. Pero lo que no autoriza la legislación es emplear una fuerza que llega a causar alguna lesión, aunque sea leve, o dejar una marca que un médico puede documentar. En definitiva, el procesado no estaba facultado para emplear la fuerza sobre sus hijos del modo en que lo hizo.

En cuanto a la influencia del estado de ebriedad del padre en el momento de la agresión, no se pudo concretar en qué grado influyó. Por diversas fuentes se constató que suele beber habitualmente, y sus hijos declararon que carecía de autocontrol y que la agresión puede estar relacionada con estos dos factores.