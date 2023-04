Paula Guerra cogió la guagua en Las Palmas de Gran Canaria una mañana como cualquier otra para visitar a su abuela, como solía hacer con frecuencia. Sin embargo, en este viaje se encontró con una situación aterradora y desagradable: una agresión sexual por parte de un hombre mayor. A pesar de que había otras personas en el vehículo, nadie intervino para ayudarla.

La joven denunció lo sucedido en las redes sociales, a través de un vídeo en TikTok, a finales de enero y que desde entonces se ha hecho viral.

"La verdad no se cómo empezar este vídeo porque me da muchísima vergüenza", confesó la joven quien también admitió que "no pensaba subir nada de esto pero cree que es necesario".

En el vídeo, Paula relató en detalle lo que había sucedido, explicando que había subido al transporte público en Gran Canaria y que había notado cómo el hombre detrás de ella le agarró la nalga. A pesar de que en ese momento pensó que podría haber sido un accidente, el hombre volvió a repetir la acción poco después.