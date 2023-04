La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) publicó recientemente el informe sobre el pesquero Teide Segundo, que en agosto de 2021 embarrancó en la escollera del muelle de Arrecife porque, según las pesquisas, el patrón «no estaba prestando la debida atención a la navegación» y por la fatiga acumulada por la tripulación durante los ocho días que llevaban en alta mar, cuando lo habitual era pasar entre tres y seis días. La comisión, además, afea al encargado al caer en varias contradicciones, entre ellas las causas del accidente que aseguró que se debió a la parada del motor cuando se disponían a entrar en la bocana del puerto. El accidente ocurrió de madrugada y ninguna persona resultó herida.

A las 5:33 del 11 de agosto de 2021, el Teide Segundo navegó de manera directa, a 7 nudos de velocidad, hacia la escollera del muelle de Arrecife sin que ninguno de los cinco tripulantes hiciera maniobra alguna para evitarlo. En una primera declaración, el encargado de la embarcación de 15,94 metros de eslora y 3,71 de manga aseguró que navegaban con el piloto automático puesto cuando, antes de llegar a la punta del muelle de Los Mármoles, avisó al resto de marineros para proceder a la maniobra de entrada al puerto para el atraque. «Al aproximarse a la luz verde del muelle, el patrón moderó la velocidad para iniciar la maniobra de entrada y en ese momento el motor se paró, quedando la embarcación con arrancada y rumbo fijado por el piloto automático», indica el informe que dijo el jefe.

El patrón declaró que abandonó el puente y bajó a la sala de máquinas para ver qué había sucedido e intentar arrancar el motor, todo ello sin desconectar el piloto automático. Ya cuando volvió al puente no pudo evitar la colisión contra los bloques de hormigón donde el pesquero quedó atrapado. Todos los ocupantes pudieron salir por sus propios medios y el barco fue recuperado al día siguiente, con la pleamar, aunque con importantes daños que produjeron una importante vía de agua. A finales del pasado año, el pesquero aún no había vuelto a faenar.

Estas declaraciones fueron utilizadas como base en el informe y fueron contrastadas con los datos de la derrota de la embarcación, que certificó que el Teide Segundo puso rumbo directo al muelle sin que en ningún momento cambiara de rumbo ni apenas velocidad, con un ligero incremento durante los últimos metros por la aminoración del embate de las olas al entrar en la zona cubierta por el dique.

Con estos datos, la CIAIM concluyó que «el motor de la embarcación no se paró y que el patrón no cambió de rumbo antes de que se produjera la colisión». Así, acusó a esta persona de que «no estaba prestando la debida atención a la navegación», incumpliendo así la regla 5 del Reglamento Internacional para la Prevención de Abordajes (RIPA) que establece que «todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva». El comité también achacó el accidente a que el responsable no prestó atención ni al GPS ni al radar con los que contaba el pesquero, que avisaban de la proximidad a la costa y del riesgo que corría la embarcación. Y añadió que el hecho de que, según el patrón, «los tripulantes no se encontrasen en cubierta antes de entrar en el puerto no es habitual y resulta más que dudoso», aún más cuando el propio patrón manifestó que se había parado el motor, una incidencia que hubiese movilizado a todos los marineros.

La CIAIM apuntó que, «en accidentes similares», la falta de atención a la navegación «está íntimamente ligada» a la fatiga de la tripulación «debido a la falta de horas de descanso y a la gran carga de trabajo y el estrés a soportar a bordo». En este caso, señaló que el Teide Segundo alargó la marea durante ocho días cuando, lo habitual, era entre tres y seis días. «Esta prolongación podría haber sido un factor para incrementar el cansancio de los tripulantes, aunque no puede determinarse el grado en el que esta circunstancia contribuyó a que el accidente tuviera lugar». Asimismo, se precisó que no se ha podido comprobar las horas de descanso de los marineros «porque no hay obligatoriedad de llevar un registro». El patrón y el segundo de a bordo afirmaron que entre ambos realizaban turnos de guardia para descansar las horas necesarias.

En sus conclusiones, el organismo dependiente del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana señaló como causa más probable «la falta de vigilancia efectiva» y se considera «muy posible que la duración de la marea, de más de cinco días, hubiera contribuido a la fatiga de la tripulación y con ello al accidente».