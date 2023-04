La detención del CEO de Canarias Prime, Edgar Aldaz, durante la tarde del pasado miércoles en Gran Canaria, por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales, ha supuesto que muchos consumidores que hacían uso de esta plataforma se estén cuestionando qué será de los pedidos que han quedado pendientes.

El internet, concretamente a través de Google, cuenta con una valoración de 3,3 estrellas y un total de 184 reseñas por parte de personas que han hecho uso del servicio. Como suele ocurrir en estos casos, hay opiniones de todo tipo, desde los que están enormemente satisfechos, como los que se quejan porque finalmente no pudieron conseguir lo que habían pedido.

Dentro de los principales comentarios negativos, a los que más se hace alusión es a los retrasos en las fechas de entrega de los pedidos, así como supuestos cambios de precio o el envío de productos que no habían sido seleccionados.

Los 'contras'

Una de las compradoras, Vanesa Redondo Mayo, comentaba hace tres meses que "Nefasto!👎🏼👎🏼 al igual que otros comentarios que veo ahora anteriores, he realizado un pedido con un descuento en Zalando, y en lo que se gestiona el pedido, el artículo cambia de precio y entonces ya no lo procesan. Eso si, el cargo a la tarjeta si está realizado claro.. En mi opinión es una estafa de servicio, no puede ser que cobréis por una atención que no cumplís. Y si sabéis de antemano que sucede eso con los productos ya sea con el precio o con el stock, no podéis realizar el cobro previo a confirmar el pedido y que el cliente se quede sin el producto y sin el dinero por 7 días".

Otro cliente que tampoco acabó contento fue Joaquín Rodríguez Afonso: "Me compraron unas Adidas en reyes y me las enviaron dos tallas menos de las que se habían comprado. No se hicieron responsables de su error y me quedé sin regalo. Un desastre de empresa".

Los 'pros'

La otra cara de la moneda es la experiencia de Gustavo Sánchez Santana, que dos meses atrás indicaba que su primera experiencia con Canarias Prime ha sido "estupenda". "Finalmente, no han podido enviarme el pedido que había realizado, porque Huawei lo canceló y no se los envió a sus almacenes en Madrid. No obstante, en todo momento, me enviaban correos electrónicos explicándome la situación, cómo iba el trámite hasta que, en el día de hoy, me avisaron de que no se iba a poder hacer y me iban a reembolsar el dinero lo antes posible. No tardaron nada, en el mismo día, recibí mi reembolso. Volveré a pedir por aquí. Espero que con más suerte", señaló.

Por su parte, el usuario 'cebollinter yomismo' escribió un comentario positivo: "Pues mi primera experiencia ha sido buena, la comunicación fue rápida, el pedido tardo unos días de más pero es entendible, aparte de que lo que pedí es complicado de encontrar, osea que yo volveré a confiar en ellos".

Dentro de la página oficial de Facebook de Canarias Prime, el balance de satisfacción es más o menos el mismo: un 3,8 sobre 5. Los comentarios también se mueven entre los contrastes de clientes satisfechos, aunque siempre con alguna crítica constructiva buscando la mejora del servicio, y los que directamente, no recomiendan la compra a través de esta plataforma.