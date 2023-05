La doble vida de Edgar Aldaz

La Policía Nacional lo tiene claro: Edgar Aldaz es uno de los narcotraficantes más importantes del Archipiélago, que dirige una organización perfectamente encajada para introducir ingentes cantidades de cocaína -hasta 800 kilos en dos partidas diferentes- y distribuirlas por las Islas. El emprendedor, que durante los últimos años ha fundado hasta ocho empresas entre ellas la exitosa Canarias Prime dedicada a las compras online, fue detenido el pasado miércoles por la Unidad de Drogas y Crimen (Udyco) acusado de tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales. Al día siguiente fue presentado ante la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad provisional y con cargos, pero sin ningún tipo de medida con la que controlar sus movimientos. Esta decisión se debe a que los agentes encargados en la investigación, pese a que considera que queda acreditado mediante conversaciones y audios cómo el empresario está involucrado en el narcotráfico a gran escala, no han obtenido ni un gramo de la droga que presuntamente distribuye por Canarias.

Esta no es la primera vez que el nombre de Edgar Jiménez Aldaz, de 44 años, aparece en las operaciones policiales antidrogas. Su presencia data de 2013 cuando se le relacionó indirectamente con una organización que finalizó con 25 detenidos, entre los que no estaba el emprendedor. Tres años después, se le involucró con otra operación que se saldó con once detenidos y 49 kilos de cocaína que fueron interceptados en un crucero que atracó en el puerto de La Luz procedente de Río de Janeiro. En aquellas pesquisas, Aldaz fue visto reuniéndose con la banda serbia encargada de la mercancía en las inmediaciones de un céntrico hotel de la capital grancanaria y en el aparcamiento del aeropuerto de Gran Canaria, pero los policías no lograron indicios suficientes como para incriminarlo en la causa.

Edgar Aldaz aparece en otras tres investigaciones antidrogas en 2013, 2016 y 2018

El historial continúa. En 2018, un juzgado de Telde le investigó por presuntamente suministrar cocaína a un conocido traficante local que, a su vez, se dedicaba a distribuirlo entre pequeños traficantes. Gracias a esta operación se desarticuló una organización búlgara a la que se le incautó también una gran cantidad de droga, pero tampoco se certificó la participación activa del empresario en ella.

Y en marzo de 2021 llegó su cuarta supuesta participación en una organización criminal relacionada con el narcotráfico que llevó el pasado miércoles a su arresto en su chalé del Campo Internacional de Maspalomas. Ocurrió por casualidad. La Policía Nacional hacía un seguimiento a un narco sueco y en esa investigación detectó que se reunió con Edgar Aldaz en las proximidades del Holiday World Maspalomas Center, muy cerca de su casa, según indicaron fuentes cercanas a la operación.

Aquello fue el inicio de una investigación para tratar de determinar su relación con organizaciones internacionales dedicadas al narcotráfico. Los primeros pasos dieron con que Aldaz tenía un nivel de vida muy alto con vehículos de lujo aparcados en su garaje: Porsche Macan, Porsche 718 Cayman, Audi Q3 o Jeep Gran Cherokee. Todo ello combinado con una amplia presencia mediática, en cursos y conferencias gracias al éxito de sus empresas de reciente creación. Hasta ocho sociedades fundó en solitario o con socios entre 2016 y 2021, entre ellas Ecommium, una consultora para comercio digital, o Canarias Prime, una start-up con la que revolucionó el mercado de las compras por internet al romper la histórica barrera de las empresas que no envían sus productos al Archipiélago. En la investigación se habla incluso de dopaje por parte de sus sociedades para así contaminar el mercado con bajos precios que le provocan pérdida, pero con los que consigue hundir a la competencia. En este sentido también se habla de filantropía con la que trata de ocultar su presunta actividad criminal, coincidiendo con campañas como la de Canarias Prime que, como anunció en una entrevista a este periódico, realizó envíos gratuitos a La Palma durante la crisis del volcán de Tajogaite.

Sospechas

Ante los indicios, la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera realizó un informe sobre el flujo de dinero que manejaba Edgar Aldaz. La conclusión es que, a partir de 2017, hay una «disrupción muy importante en su capacidad económica» con un «salto a mayores grande y evidente». Una fecha que coincide con su incipiente actividad empresarial y para los investigadores supone otro indicio más de su presunta vinculación con el narcotráfico de cocaína gracias a la cual consigue ingentes cantidades de dinero negro.

Las sospechas se incrementaron cuando el empresario fue interceptado en septiembre de 2020 con una bolsa de rafia a la salida del aparcamiento de un conocido supermercado en Meloneras. Los agentes hallaron en el interior 101.430 euros y dos chuletas fritas dentro de un taperware. Los investigadores confirmaron que ese dinero procedía de un conocido narcotraficante canario que, minutos antes, se lo había entregado en el interior del parking. A raíz de esta intervención, Edgar Aldaz incrementó la seguridad en torno a su figura. Si ya hasta ese momento intentaba evitar hablar con los jefes de otras organizaciones o sus subalternos a través de su teléfono móvil personal, a partir de esa intervención apenas se le conocen conversaciones relacionadas con su supuesta vida B, aquella que nada tiene que ver con su exitosa trayectoria empresarial, sino más bien con negocios oscuros, como lo describe la Policía Nacional.

Fue interceptado en 2020 con una bolsa de rafia con 101.430 euros que le dio un narcotraficante

A partir de ahí, la investigación da un avance importante. Los agentes consiguen relacionarlo con otros capos de la droga en el Archipiélago como el Rifeño, uno de los mayores importadores de hachís en el Archipiélago con quien se le ve en San Agustín y en Pasito Blanco, donde Aldaz tiene varios barcos atracados. O el Capitán, un conocido distribuidor de cocaína instalado en Tenerife con quien contacta en varias ocasiones. También Capi, uno de sus trabajadores que considera al emprendedor como su «jefe». Y es que la Policía Nacional tiene claro que el empresario dirigía una de las mayores bandas de narcotráfico de Canarias que se encargaba de introducir la droga procedente de Sudamérica.

Veleros

¿Cómo lo hacía? A través de veleros procedentes del continente sudamericano que o bien descargaban en alguno de los puertos deportivos de las Islas o bien hacían transbordo en alta mar a otras embarcaciones. Los agentes lo relacionan con dos partidas de cocaína con las que, presuntamente, había conseguido descargar hasta 800 kilos de esta sustancia, cuyo precio en el mercado habría alcanzado los 48 millones de euros o, en el caso de que la droga fuera adulterado, los 100 millones de euros. Ambas entregas se habían producido pocos días antes de que fuera interceptado con los 101.439 euros.

La primera se produce en agosto de 2020 en la costa de Lanzarote. En concreto, al oeste de la Isla, en aguas próximas a La Graciosa. La mercancía que presuntamente adquiere son 500 kilos de cocaína. Aldaz habla de su «gente de Sudamérica» que habían introducido hasta 25 sacos en los camarotes de un velero. No tienen donde atracar, por lo que deciden hacer un trasvase a un pesquero en alta mar durante el cual pierden uno de los fardos, que cae al fondo. De resto, la operación avanza con éxito. Consiguen llevar la media tonelada hasta el sur de Lanzarote y esconderla en un apartamento de Playa Blanca. El empresario llega a fotografiar los bultos y los fardos para hacer ver que todo ha salido a la perfección, también el traslado posterior a Gran Canaria y Tenerife para proceder a su distribución. «Ahora a traficar de verdad», aseguran las fuentes que dijo Edgar Aldaz a su «equipo» al tener conocimiento de que la sustancia había arribado a la capital grancanaria sin ser interceptada.

Días después, ya en septiembre de 2020, tiene lugar la segunda de las operaciones que la Udyco atribuye al empresario grancanario. Aquel día un barco de recreo atracó en el muelle de Puerto Rico con 297 kilos de cocaína. Todo el «equipo» de Aldaz es el que se encarga de recepcionar la mercancía, introducirla en una furgoneta y después trasladarla hasta un apartamento alquilado en San Agustín para dejarla allí guardada. Toda esta operación la realiza con la colaboración de una banda serbia que es la que se encarga de hacer llegar la droga a Gran Canaria procedente de Sudamérica. Son los propietarios de la sustancia que, presuntamente, vende al empresario para que después la distribuya por las Islas.

Según las fuentes consultadas, Aldaz habla de «varios millones de euros» que entrega a los serbios a cambio de la droga. Todas las transacciones, tanto las de cocaína como las de dinero, las hacen con suma delicadeza, con la mayor seguridad posible, enviando a sus miembros por delante y por detrás con el objetivo de no ser descubierto y de que en caso de que vean algo extraño, avisen para abortar cualquiera de las operaciones. Así consigue que la descarga del alijo de la droga salga perfecta para sus intereses. La Policía considera que quien dirige sin ninguna duda todas esas operaciones es el empresario, quien sin tocar ni un gramo de la droga la consigue meter en las Islas y después llevarlas hasta los intermediarios que, a su vez, lo ponen a disposición de los vendedores. Con todos estos indicios, los investigadores de la Udyco califican a Edgar Aldaz como «uno de los más importantes traficantes insulares y posiblemente de nivel nacional».

Ante las pruebas recabadas durante más de un año, los agentes procedieron el pasado miércoles a su detención acusado de tráfico de drogas, pertenencia a banda criminal y blanqueo de capitales. Sin embargo, al día siguiente la juez le puso en libertad provisional con cargos, pero sin ningún tipo de medida, ante la ausencia de la principal prueba: la droga. Y en este punto, el abogado del empresario, Israel Godoy, defendió la inocencia de su cliente, al que, en su opinión, la investigación convierte en uno «de los mayores delincuentes que existen en la Isla», según declaró a la salida de los juzgados el pasado jueves ante los medios de comunicación. «Lucharemos por el archivo [de la investigación], queremos empezar a limpiar su imagen», dijo. Una imagen que hasta el pasado miércoles era inmaculada, asociada más al éxito empresarial gracias a sus empresas de comercio digital y el deporte que a su supuesta cara B relacionada al narcotráfico, como lo describen los investigadores de la Udyco.