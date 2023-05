Enfado por el retraso de un vuelo que salía de Canarias

La cancelación de un vuelo Tenerife-Asturias ha generado indignación entre los pasajeros afectados. Más de cien personas se quedaron varadas en tierra debido a un problema técnico en el avión operado por Vueling, que debía partir a las 16:00 horas de Tenerife Norte y llegar a Santiago del Monte a las 19:55 horas. Los pasajeros se encontraban listos para embarcar cuando les informaron de que el vuelo había sido cancelado y que no podrían viajar hasta el día siguiente.

Los afectados se quejan de la falta de información por parte de la aerolínea y del trato recibido. "Íbamos a embarcar y de repente nos dijeron que no volábamos", lamentó Antonio García, uno de los pasajeros. Vueling ha explicado que la cancelación se debió a un problema técnico en el avión y ha ofrecido alojamiento y todos los gastos pagados a los afectados.

Los pasajeros han expresado su descontento por la situación y han compartido su experiencia a través de las redes sociales. La cancelación de vuelos es un problema recurrente en la industria aérea y afecta a miles de pasajeros cada año. Las aerolíneas están obligadas a ofrecer una solución a los afectados en estos casos, ya sea en forma de alojamiento, transporte alternativo o compensación económica, según la normativa europea.

La cancelación de vuelos puede ser un verdadero dolor de cabeza para los pasajeros, que ven alterados sus planes y suelen sufrir inconvenientes y costos adicionales. Por ello, es importante que las aerolíneas ofrezcan una información clara y precisa en estos casos y cumplan con sus obligaciones legales para minimizar el impacto sobre los usuarios.

¿Cuánto dinero puedes reclamar cuando te cancelan o retrasan un vuelo?

En general, si te han cancelado un vuelo, tienes derecho a reclamar una compensación económica siempre que la cancelación no se deba a circunstancias extraordinarias, como desastres naturales o huelgas imprevisibles. En la Unión Europea, existe una normativa llamada Reglamento Europeo 261/2004 que protege los derechos de los pasajeros aéreos y establece las condiciones para recibir una compensación por la cancelación de un vuelo.

Según este reglamento, tienes derecho a una compensación económica si tu vuelo ha sido cancelado y no se te ha notificado con al menos 14 días de antelación. El importe de la compensación puede variar según la distancia del vuelo, siendo de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 km, 400 euros para vuelos entre 1.500 km y 3.500 km y 600 euros para vuelos de más de 3.500 km.

Además de la compensación económica, también tienes derecho a asistencia en el aeropuerto, como comida, bebida, alojamiento y transporte, en función del tiempo que tengas que esperar para tomar otro vuelo. Si la compañía aérea no te ofrece esta asistencia de manera voluntaria, puedes solicitarla y, si es necesario, guardar los recibos para reclamar el reembolso de los gastos.

Es importante destacar que, en caso de cancelación, la compañía aérea tiene la obligación de ofrecerte alternativas para llegar a tu destino final lo antes posible, ya sea mediante otro vuelo o mediante otro medio de transporte. En caso de que la compañía no cumpla con estas obligaciones, también puedes reclamar una indemnización adicional por daños y perjuicios.

Si te han cancelado un vuelo, tienes derecho a una compensación económica si no se te ha notificado con al menos 14 días de antelación y si no se trata de una circunstancia extraordinaria. Además, tienes derecho a asistencia en el aeropuerto y a alternativas para llegar a tu destino final. Si la compañía aérea no cumple con estas obligaciones, puedes reclamar una indemnización adicional por daños y perjuicios.