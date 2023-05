La detención durante la semana pasada del CEO de Canarias Prime, Edgar Aldaz, no ha sido la única novedad en el entorno de la compañía. Tras ser acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, desde el pasado miércoles la empresa ha estrenado nombre comercial, pasando a llamarse Banango.

Aunque en un primer momento se podría pensar que este cambio de nombre podría venir propiciado por todo lo acontecido con Aldaz, desde Canarias Prime aseguran que esta acción ya estaba decidida con anterioridad a que surgiera todo el escándalo, justificándola en el interés de algunas de las empresas con las que trabaja en colaboración, que no querían que su nombre se asociara a la denominada Operación Redención.

Cambio de logo

No obstante, la modificación no sólo se ha llevado a cabo en el nombre, sino también en la imagen corporativa y el logo, que si bien continúa con el plátano con el que ha venido contando desde el principio Canarias Prime, ya no se hace uso del azul -manteniendo el amarillo y el blanco-, que hasta la fecha había sido uno de los colores de la identidad corporativa.

Aldaz, tal y como se anunció la semana pasada, permanece en libertad con cargos, a espera de la evolución de la investigación, que todavía está bajo secreto se sumario.

Cabe recordar que Canarias Prime, en el momento en el que saltó a la luz pública la detención del que por entonces era su CEO, emitió un comunicado en el que se dejaba bien claro que la actividad comercial iba a continuar "con normalidad", llamando así a la calma a sus clientes.

