La empresaria y celebrity británica Sarah Willingham contó, recientemente, en Dragons’ Den que fue drogada en su bebida durante unas vacaciones en Canarias.

El suceso ocurrió cuando estaba en la veintena y estaba de vacaciones en Tenerife con una amiga. Ahora, casi tres décadas después, ha decidido compartir su historia, después de que la compañía que cofundó, Nightcap, encargara una investigación que reveló que más de la mitad de los jóvenes de entre 18 y 30 años se sienten inseguros o incómodos en las noches de fiesta.

Cuenta que su propia experiencia con el 'spiking', cuando ella y su amiga pidieron vodka con jugo de naranja, su primera bebida alcohólica de la noche. Después de terminar la bebida, ambas sintieron que “algo no estaba bien” y decidieron irse. Sin embargo, cuando llegaron a la habitación del hotel, no recordaban cómo habían llegado allí. "Me desperté en el suelo por la mañana, había perdido el control completo de cada parte de mi cuerpo durante la noche", dijo Willingham. "Mi amiga se despertó en la ducha, en el baño, con la cabeza en la misma posición. Fue un completo desastre y tuvimos que estar al borde de la muerte".

Aunque no reveló el nombre del hotel donde ocurrió el incidente, explicó que nunca dijo nada a nadie después de lo sucedido, pero que ahora se siente obligada a compartir su experiencia. "La gente viene a nuestros bares y se divierte mucho, pero en muchas ocasiones se van realmente intoxicados", dijo. "Quiero asegurarme de que hemos hecho todo lo posible para que la gente pueda tener una buena noche, relajarse con sus amigos, soltarse y pasarlo muy bien. Esa es nuestra función", agregó.

Seguridad y protección

Willingham se ha convertido en un nombre familiar en el Reino Unido por su aparición en dos temporadas del programa de televisión "Dragons Den" entre 2015 y 2017 y por su extensa experiencia en la industria de la hospitalidad. Además, lanzó su empresa galardonada, Nightcap, en enero de 2021 junto con su esposo, Michael Toksvaard, también emprendedor. Willingham explicó que durante la investigación que Nightcap encargó, se descubrió que el 53% de los jóvenes de entre 18 y 30 años se sienten inseguros o incómodos en las noches de fiesta. Willingham dijo que la cifra es “muy decepcionante” y que se necesita tomar más medidas para garantizar que "todos se sientan seguros" durante una noche de fiesta.

La campaña "Nightcap Safer Together" se centra en la seguridad y protección de los clientes y se compromete a proporcionar capacitación integral al personal de Nightcap. Willingham dijo que espera que la campaña ayude a crear conciencia sobre el spiking y evitar un consumo masivo de alcohol entre los jóvenes.