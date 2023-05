El reciente fallecimiento de una mujer de 61 años y el grave estado de su hija, tras caer por un barranco en Los Roferos, Lanzarote, ha captado la atención de varios medios de comunicación irlandeses. "The Independent", el periódico más leído de Irlanda, destacó el suceso con un titular impactante: "Una turista (61) muerta y su hija gravemente herida tras caer por un acantilado en un buggy todoterreno en Lanzarote". Según el diario, las autoridades españolas confirmaron que la mujer era de nacionalidad irlandesa, pero el Departamento de Relaciones Exteriores ha desmentido esta información, afirmando que la fallecida no viajaba con un pasaporte irlandés y que no están involucrados en el caso.

Ahora se sospecha que la mujer podría ser ciudadana sudafricana y haber residido en Irlanda en los últimos años, según informa el periódico. Otros medios irlandeses como el "Irish Mirror" también han recogido la noticia, titulando: "Una turista irlandesa muere y su hija resulta herida después de que un buggy todoterreno cae 65 pies de las rocas en Lanzarote". Por su parte, "The Irish Sun" ha titulado la tragedia como "Isla de Horror" y ha informado sobre la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil para esclarecer los hechos. Sigue en la UCI la hija de la mujer muerta en un accidente de tráfico en Lanzarote La hija de 45 años de la fallecida se encuentra en estado crítico y está siendo atendida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Actualmente, se espera obtener información sobre su evolución. La Guardia Civil continúa investigando el incidente para esclarecer los detalles de lo sucedido en este trágico accidente en Lanzarote.