El Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria ordenó esta tarde el ingreso en prisión por homicidio de J. M. A. V., el hombre de 50 años y origen gallego que el pasado viernes asestó al menos dos puñaladas por la espalda al joven Yenedey Jesús N. M., de 21 años, en el interior de un bar de la zona Puerto. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar las causas de la agresión y si esta podría estar relacionada con sustancias estupefacientes.

El crimen ocurrió sobre las once de la mañana en el Bar Estrella, un local situado en la calle Joaquín Costa de la capital grancanaria que abre en torno a las seis de la mañana y que es utilizado por decenas de personas como after para acabar sus marchas nocturnas. Según las fuentes consultadas, Yenedey Jesús N. M. y J. M. N. V. habían mantenido durante la mañana una discusión que hizo que el segundo regresara a su domicilio. Este se duchó y se tomó un café para, después, coger un cuchillo de cocina y acudir al bar con su hija detrás pidiéndole: «No lo mates, no lo mates», según indicaron testigos de lo ocurrido.

Las personas que presenciaron el homicidio explicaron que J.M. N. V. entró en el bar y se dirigió al baño, donde se encontraba Yenedey Jesús. Allí comenzó a apuñalarlo, asestándole por la espalda al menos dos cuchilladas, una de ellas en el cuello que le hizo perder abundante sangre. Durante el enfrentamiento, la novia de la víctima también recibió una puñalada en el glúteo, que requirió su traslado al Hospital Insular pero su vida en ningún momento corrió peligro.

Varias unidades de la Policía Nacional y sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) acudieron de inmediato al lugar para atender a los tres heridos puesto que el presunto autor del crimen también había recibido algún corte. Estos evacuaron de inmediato a Yenedey Jesús N. M. hasta el Hospital Doctor Negrín, donde horas después se confirmó su muerte por la gravedad de las heridas sufridas.

Los agentes, asimismo, procedieron a detener a J. M. N. V. en un principio por un presunto delito de intento de homicidio, que posteriormente se catalogó como homicidio al confirmarse el fallecimiento de la víctima. El grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Canarias continúa con la investigación para determinar por qué el presunto autor regresó al bar con un cuchillo entre las manos con el propósito de acabar con la vida de la joven. Una de las hipótesis que se baraja es que estuviera relacionado con algún tipo de estupefaciente.

Un chico bueno

La dueña del negocio, que se presentó con el nombre de Estrella que da nombre al bar, aseguró que conocía a la víctima. «Era un chico muy bueno» que «hacía tres meses que no veía por aquí», dijo. Y añadió que no vio nada porque todo ocurrió dentro del baño. «Sólo escuchaba chas, chas, chas mientras lo apuñalaba», dijo Estrella, que calificó su negocio como un «bar normal».

El suceso no impidió que el negocoi, que carece de luz natural y está ambientado con luces de colores que lo asemejan a una discoteca, abriera a partir de las seis de la mañana y se llenara de clientes que buscaban alargar la noche, como precisaron fuentes consultadas.

J. M. N. V. fue puesto a disposición de la jueza Luz Calve, titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria que se encontraba en funciones de guardia. Esta tomó declaración al arrestado y ordenó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito de homicidio y de otros tres de lesiones. La calificación podría variar en función de los resultados de la investigación, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).