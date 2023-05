Las esperanzas de un regreso a casa tranquilo se han visto frustradas para un grupo de viajeros de Avilés que quedaron varados en el aeropuerto de Gran Canaria. El vuelo de las 16.55 horas de la compañía Vueling con destino a Asturias fue cancelado debido a "causas técnicas", según les informaron desde la aerolínea. Esta inesperada situación ha llevado a los pasajeros a pasar más de seis horas de incertidumbre y espera, sin recibir explicaciones claras por parte de la compañía.

"Nos tienen atrapados en el aeropuerto sin más explicaciones", afirmó uno de los viajeros, quien se convirtió en portavoz de los asturianos afectados. La incertidumbre creció a medida que avanzaba la noche, hasta que finalmente, pasadas las once de la noche, un portavoz de la aerolínea confirmó que tendrían que esperar 24 horas adicionales para retomar su camino de regreso. La nueva ruta propuesta implica dirigirse a Barcelona para luego continuar hacia el Principado.

"Estamos siendo obligados a pernoctar en un hotel desconocido en Las Palmas de Gran Canaria y partir hacia Barcelona mañana por la tarde", detalló el portavoz. "No llegaremos al aeropuerto de El Prat hasta la medianoche", especificó. La odisea no termina allí, ya que deberán pasar otra noche en Barcelona antes de emprender el vuelo a Asturias a las primeras horas de la mañana del jueves, según les ha indicado Vueling. Ante esta situación, los afectados se preguntan indignados por qué no pueden llegar a su destino original según lo previsto.

Esta situación ha generado malestar e indignación entre los pasajeros, quienes se encuentran atrapados en el aeropuerto de Gran Canaria. "Es indignante", expresaron con frustración las mismas fuentes afectadas. Los viajeros esperan recibir respuestas claras por parte de la aerolínea y una solución pronta y satisfactoria para poder reunirse con sus seres queridos en Asturias, tras una experiencia llena de contratiempos y desafíos imprevistos.