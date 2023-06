La Guardia Civil ha lanzado una advertencia sobre estos timadores que están enviando correos electrónicos truchos, haciéndose pasar por el servicio postal. Estos estafadores están usando tácticas de phishing para hacerse con los datos personales de los desprevenidos usuarios.

El modus operandi de estos estafadores es convencer a la gente de que tienen un paquete pendiente y que necesitan modificar la fecha de entrega para reenviarlo. Todo mentira, por supuesto.

La Guardia Civil quiere que la sociedad sepa que Correos nunca pedirá este tipo de información y recomienda que, “si tienes dudas o sospechas, te pongas en contacto directamente con la compañía postal a través de sus canales oficiales”.

⚠️ #AVISO ‼️Correos está siendo suplantado por medio de correos electrónicos fraudulentos con el objetivo de robar datos personales. #NoPiques es #phishing, solicitan que se modifique la fecha de entrega de un paquete para proceder a su reenvío.ℹ️?https://t.co/0hGC1fet9v pic.twitter.com/m1byuNIPaJ — Guardia Civil (@guardiacivil) June 22, 2023

Aquí van algunos consejos para evitar caer en estas trampas:

1. No le des tu información personal sensible a ningún correo electrónico no verificado.

2. Asegúrate de que la dirección de correo electrónico del remitente sea legítima. No te confíes en cualquier cosa.

3. No hagas clic en enlaces sospechosos ni descargues archivos adjuntos de correos electrónicos desconocidos o raros.

4. Mantén actualizado tu sistema operativo y el software de seguridad en tu computadora.

5. Utiliza contraseñas fuertes y cámbialas de vez en cuando.