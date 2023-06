"Noto entre un ardor como cuando te queman con un cigarro y un calambre, acto seguido un puto pinchazo. Automáticamente aviso a mis amigos". Esta es la denuncia que ha hecho Juana Marrero en la que asegura haber sido víctima de una agresión mediante la conocida práctica de la sumisión química el pasado fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria.

La joven también afirmó que no se activó ningún protocolo de seguridad y que simplemente le dieron una pastilla para colocar bajo la lengua y fue dada de alta, según ha informado Televisión Canaria.

Además, a raíz de esta denuncia, que se ha viralizado en redes sociales, otras cuatro mujeres han denunciado haber sido víctimas también de pinchazos durante el concierto.

Los amigos, una protección para la víctima

La afectada cuenta que un amigo "empieza a mirarme el brazo y se encuentra con esto en el brazo izquierdo. A mí me da el miedo y siento en el brazo un ardor acompañado de una sensación de cosquilleo/picos. Entro en shock".

En los brazos de @AlbaBFarray con mil mierdas y miedos en la cabeza mi cuerpo se rinde. Ella lo nota y automáticamente me sacan de allí y me llevan al supuesto “punto violeta” que en el Boombastic no existe. Deciden cómo pueden y con un ataque de ansiedad, llevarme a la cruz roja — Juana Marrero (@Juanimrr) June 25, 2023

"Mis amigos tratan de protegerme y buscar culpable (localizado y con actitud sospechosa porque se escondía) pero lo importante aquí es que hicieron conmigo un escudo súper pendientes a si me pasaba algo. Intenté seguir pero mi cabeza no paraba hasta que rompí a llorar", añade.

Para aquellas personas que sufran lo mismo que ella recomienda que "no te sientas (aunque inevitablemente lo harás) culpable. Busca ayuda, refúgiate en tu gente de confianza y no psicológicamente no te machaques aunque jodido no hacerlo. Ahora a mí me queda un largo proceso de pruebas", concluyó.

¿Qué es la sumisión química?

Según la "Guía de buenas prácticas para la actuación forense ante la víctima de un delito facilitado por sustancias psicoactivas" del Ministerio de Justicia, se ha revelado que el 80% de los casos de sumisión química registrados en España involucran a conocidos cercanos a la víctima. Esta práctica está en aumento y ha sido responsable del 33% de las agresiones sexuales ocurridas en los últimos cinco años, aunque no siempre se llega a conocer, ya que un resultado negativo en los análisis no descarta su ocurrencia.

La guía, diseñada para ayudar a los expertos a mejorar sus investigaciones en casos de delitos sexuales, recomienda implementar un procedimiento de actuación normalizado y uniforme en los centros de salud cuando se sospeche de sumisión química, incorporando aspectos médico-legales para una intervención médico-forense lo más temprana posible.

Hasta el momento, no existe un protocolo nacional específico, aunque el protocolo de atención a la violencia sexual contempla una sección sobre la exploración de la sumisión química, según explica la Dra. Luisa García, del hospital Clínic de Barcelona. En muchos casos, la víctima desconoce lo que ha sucedido y llega a urgencias con recuerdos borrosos o amnesia. Puede despertar en un lugar desconocido sin saber cómo llegó allí y con indicios de contacto sexual del que no tiene conciencia.

En estos casos, los profesionales sanitarios pueden identificar que la víctima pudo haber sido sometida a una agresión sexual bajo los efectos de una sustancia, lo que activa el protocolo general del hospital Clínic para agresiones químicas y físicas, ya sea por fuerza o por sumisión psicológica. Este protocolo incluye la recolección de muestras de sangre y orina, así como pruebas toxicológicas, y si es necesario, se notifica al médico forense para la recopilación de pruebas adicionales.

Entre 2018 y 2021, hubo un aumento del 35% en las solicitudes de investigación de agresiones sexuales al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), pasando de 734 análisis a 994. Los datos también revelan que en 2019 se realizaron 948 análisis, mientras que la cifra disminuyó a 698 en 2020 debido al confinamiento.

Existen dos tipos de agresiones sexuales facilitadas por drogas: la sumisión química proactiva y la oportunista. En el primer caso, se administra una sustancia a la víctima en su bebida para anular su voluntad y abusar sexualmente de ella, mientras que en el caso de la sumisión química oportunista, se aprovecha la vulnerabilidad de la víctima debido al consumo de alguna sustancia, siendo el alcohol la más común en la mayoría de los casos.