Un vuelo de easyJet dejó en tierra a 19 pasajeros que regresaban a Gran Bretaña desde Lanzarote debido a que el avión era "demasiado pesado para despegar".

La aeronave salía desde el Aeropuerto de Arrecife en Lanzarote hacia el Aeropuerto John Lennon de Liverpool sufrió retrasos debido al peso del avión y a las malas condiciones climáticas.

El avión debía despegar a las 21:45 del miércoles, pero no partió del aeropuerto español hasta casi las 23.30.

En un vídeo filmado por un pasajero, se puede oir al piloto que por megafonía anunciaba que "Debido a que hay tantos de ustedes, el avión es bastante pesado".

Estas condicines, "combinado con una pista bastante corta y las condiciones desfavorables actuales aquí en Lanzarote, significa que el avión es demasiado pesado para despegar. He estado hablando con mi primer oficial senior y tenemos mucha experiencia en esto y ya lo hemos hecho antes", añade.

"Con la seguridad como nuestra prioridad número uno, no hay forma, con las condiciones actuales del viento, de que podamos hacer que este avión despegue. Hay varios factores: hace mucho calor, el viento no es fantástico, la dirección no es buena", afirmó.

500 euros de compensación

"Ahora, es posible que se estén preguntando qué sucede a continuación y eso es lo que he venido a decir aquí. He hablado con nuestro equipo de operaciones y la única forma de resolver un problema con un avión pesado es hacerlo un poco más ligero", prosiguió.

"Si es posible, me gustaría pedir hasta 20 voluntarios que elijan no volar a Liverpool esta noche. Si alguien quiere ser voluntario, habrá un incentivo. El número actual que easyJet nos ha dado es de hasta 500 euros por pasajero que esté dispuesto a no volar esta noche".

En el vídeo se puede escuchar a los pasajeros diciendo en voz baja "Quiero ir a casa esta noche" y negando con la cabeza.

Según el rastreador de vuelos de easyJet, el retraso se debió a "malas condiciones climáticas en Lanzarote".

El rastreador de vuelos indicó que debía partir a las 9:45 pm, pero no despegó hasta las 23:24. Llegó al Aeropuerto John Lennon justo después de las 03.00 am del jueves.

Comunicado de easyJet

Un portavoz de easyJet confirmó al Liverpool Echo que 19 pasajeros se habían ofrecido como voluntarios para bajarse del avión.

"easyJet puede confirmar que 19 pasajeros del vuelo EZY3364 de Lanzarote a Liverpool ayer por la tarde se ofrecieron como voluntarios para viajar en un vuelo posterior debido a que el avión superaba los límites de peso para las condiciones climáticas", dice el comunicado.

"Esta es una decisión operativa de rutina en estas circunstancias y las restricciones de peso están vigentes para todas las aerolíneas por razones de seguridad. En caso de que un vuelo exceda los límites de peso, pedimos a los pasajeros que se ofrezcan como voluntarios para transferirse a un vuelo posterior sin cargo, lo cual es lo que ocurrió en esta ocasión y los voluntarios reciben compensación de acuerdo con las regulaciones".

"La seguridad y el bienestar de nuestros pasajeros y tripulación son siempre la máxima prioridad de easyJet", concluyó.