La mujer y el hombre detenidos en la noche del pasado jueves por la muerte violenta de un varón en la zona de Costa del Silencio, en Arona, ingresaron ya en prisión provisional como presuntos autores de un delito de homicidio. La acusada, D. E. V. M., y el otro implicado, E. H.R ., ambos de 33 años de edad y de nacionalidad española, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 4 de Arona en la mañana de ayer.

En torno a las once y media de la noche del jueves, varias llamadas entraron en la sala de comunicaciones de la Policía Local de Arona. Una alertaba sobre el intento de suicidio de una mujer en Costa del Silencio. Esta última persona había ingerido un número importante de pastillas y no reaccionaba, según contó un testigo que se hallaba junto a ella. Sólo tenían el nombre de una calle, Roque de Vento, pero no el número. Y hacia allí se dirigió un vehículo radiopatrulla.

Una vez en la citada vía los agentes no sabían en qué domicilio concreto ocurrió el intento de autólisis. Y uno de los funcionarios decidió probar a ver si pasó en la casa de una mujer que ejerce la prostitución y con la cual habían intervenido en alguna otra ocasión.Se percataron de que la puerta estaba entreabierta. Los policías gritaron: «¡¡¿Hola?!!». Pero nadie respondió. Y decidieron seguir su acción con cautela. Al mirar por una ventana y entre las cortinas, observaron que en el suelo estaba tendido un hombre boca arriba y con restos de lo que parecía ser sangre. Algo no cuadraba. Ni era una mujer, ni daba la impresión de que sólo hubiera tomado pastillas para quitarse la vida.

Ante esa circunstancia, los policías locales sacaron sus armas y adoptaron todas las medidas de seguridad posibles por si había alguien más en el inmueble. Segundos después, comprobaron que había una mujer y un hombre, que tenían manchas de sangre en sus manos y ropa. Cuando los funcionarios le preguntaron qué había pasado, la moradora respondió que había apuñalado al varón que estaba en el suelo.

Explicó que, en una ocasión anterior, había contratado sus servicios sexuales, pero que el hombre adoptó un comportamiento excesivamente violento y que le llegó a introducir un palo por sus partes íntimas. Esa es la versión que relató a los funcionarios. Sin embargo, no hay denuncias o partes médicos que confirmen que eso ocurrió realmente así.

Iban a envolver el cadáver

En principio, todo indica que la víctima y los dos acusados se encontraban en la vivienda y se conocían. Y, frente a lo que trascendió en un primer momento, las fuerzas de seguridad no hallaron la puerta del domicilio forzada. Entre la mujer y el hombre ahora acusados presuntamente le propinaron al afectado cerca de diez puñaladas, algunas en el cuello y el costado. Ante esas evidencias, los agentes municipales procedieron a la detención de ambos.

En el referido inmueble se encontraron las dos armas blancas con las que se llevó a cabo el ataque mortal. Cuando los agentes llegaron al escenario de la muerte violenta, ambos acusados trataban de envolver el cadáver en un plástico, supuestamente con la intención de sacarlo de la vivienda y hacerlo desaparecer. La víctima del homicidio es un vecino de El Fraile, que fue identificado como Eloy, de 48 años de edad.