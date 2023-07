La flota japonesa que opera en el puerto de Las Palmas se ha quedado sin carnaza por el incendio ocurrido este jueves en el interior de la nave IV de Frisu (Frigoríficos Hispano Suizos), situada en el muelle pesquero. El inmueble, de 26.000 metros cúbicos, albergaba 300 toneladas de cebo para pescar que ha quedado inservible, además de 400 toneladas de mercancía congelada de la empresa 5 Océanos en los frigoríficos a una temperatura de menos 30 y 35 grados bajo cero, que al parece no se había visto afectada.

En mayo, la empresa había estrenado una máquina de hielo para abastecer a la Cooperativa de Pesca de San Cristóbal con la colaboración de la Autoridad del Puerto de Las Palmas para reactivar la descarga de pesca artesanal en el recinto, perdida después de que en 2011 cerrará la fábrica Ojeda.

Efectivos de los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y del Puerto continuaban este viernes extinguiendo el incendio desde el interior de la nave, que estaba controlado pero que todavía desprendía humo negro. La científica de la Guardia Civil investigaba qué podía haber pasado.

En las labores de extinción también se vieron afectados cuatro barcos pesqueros de la Cooperativa de Pescadores de San Cristóbal y que estaban amarrados al muelle pesquero por la cantidad de agua que los remolcadores y el buque de Salvamar tuvieron que echar sobre la nave para que no se propagara el fuego. El agua de mar es altamente dañina para los motores de los barcos, según indicó ayer el secretario de la entidad Domingo Elmay. Los pescadores temieron que la cantidad de agua «pudiera hundir los barcos».

El grupo logístico Frisu está dedicado al almacenaje de mercancía congelada y refrigerada para el sector de la alimentación en el Archipiélago y lleva más de treinta años operando en Canarias. En el puerto de La Luz cuenta con dos naves más. La nave IV, cercana a la I, fue adquirida en los años 90.

Concesión hasta 2028

La empresa tiene concesión demanial hasta 2028 con destino a «almacén frigorífico tanto de congelación como refrigeración de todo tipo de productos alimenticios y también de carnadas para la pesca, fábrica de hielo para el suministro a pesqueros y alquiler de oficinas para empresas que realicen actividades portuarias o complementarias a estas».

Parte del local estaba alquilado a la empresa 5 Océanos, dedicada a la distribución y comercialización de productos congelados en las Islas y en la que participa también Frisu, que tenía unas 400 toneladas de mercancía y que, según las primeras estimaciones, no se había visto afectada. Desde ese punto, Cinco Océanos distribuía a toda la provincia de Las Palmas.

Los trabajadores esperaban poder entrar en la nave para sacar la mercancía y llevarla a Frioluz, dedicada también al frío industrial en el muelle Grande.

El incendio obligará a los pescadores, que estaban «muy contentos con Frisu y muy agradecidos a su gerente Jorge por todo lo que ha puesto de su parte para que estuviéramos operando en el Puerto, igual que el presidente de la Autoridad Portuaria Luis Ibarra» a buscar en otras cofradías de la isla como Arguineguín, Melenara, Castillo de Romeral y Agaete el hielo necesario para mantener fresco el pescado de sus capturas. Así lo indicó el secretario de la cofradía. «Cuando vimos cómo salían las llamas se nos vino el mundo abajo. Hacía muchísimos años que no había hielo en La Luz y ahora que se había podido recuperar ocurre esto. Es mala suerte, la Autoridad Portuaria nos había preparado un acceso muy bueno para cargar los barcos y refugiados además del viento», dijo el secretario de la cooperativa

Recuperación actividad

El copropietario y consejero de Frisu Martín García Garzón, que se encontraba siguiendo el operativo de los efectivos de bomberos en el mismo muelle pesquero, igual que el presidente de la Autoridad Portuaria Luis Ibarra, indicó que la intención de la empresa era continuar con la labor que estaban realizando en el Puerto de Las Palmas, aunque hasta no conocer con detalle el alcance económico de los daños y si podían utilizar la nave o no «no tomaremos ninguna decisión».

«A no ser que las paredes de la nave estén reventadas por el calor y haya que tirarlo todo, no sabemos», puntualizó el consejero, que añadió que el incendio había sido un «mazazo tremendo porque hemos invertido recientemente dos millones de euros en la fábrica de hielo, en cambiar todo el equipo de frío y la maquinaria para dejarlo nuevo. Incluso teníamos un proyecto de poner un coworking en la parte alta de la nave. Y esto ha sido un frenazo. Hasta que no se vea el alcance no tomaremos decisiones».

Habrá ampliación.