El Cabildo de La Gomera buscará fórmulas con las que poder compensar a las empresas que se han visto afectadas por el cero energético que se produjo ayer en la Isla y del que aún no se han recuperado muchas zonas. El presidente insular, Casimiro Curbelo, anima a los afectados a realizar las reclamaciones pertinentes y se compromete a tramitarlas a través de la Corporación insular.

Más allá de las molestias a particulares, el cero energético que tuvo lugar ayer afectó a numerosas empresas que vieron mermada su actividad de domingo. No obstante, la recuperación paulatina de la energía eléctrica durante la tarde de ayer en algunos núcleos de La Gomera provocó que las terrazas de los bares se llenaran de vecinos y turistas que decidieron compartir las vivencias de la jornada dominical sentados a la mesa. El gerente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de La Gomera (AEG), Fernando Morales, fue una de esas personas que decidió trasladarse a un establecimiento hostelero para pasar la tarde y conocer las últimas noticias del apagón.

La asociación multisectorial AEG aglutina a 164 empresas de toda la Isla, principalmente empresas de comercio y servicios. Morales indicó que este apagón genera «un problema bastante grave» para muchas empresas de la Isla, sobre todo aquellas que trabajan con productos perecederos que se almacenan en cámaras frigoríficas. «Los comercios de nuestra asociación no están tan preocupados porque muchos cerraban hoy (por ayer) pero los supermercados y restaurantes sí, porque tienen miedo a perder la mercancía», relató en la tarde de ayer después de mantener una conversación telefónica con el presidente insular. Pero no solo en los establecimientos de restauración se producen problemas, sino que durante buena parte de la jornada, ni siquiera las gasolineras pudieron funcionar, por lo que aquellos vecinos que disponían de grupos electrógenos no podían adquirir combustible para ponerlos en funcionamiento. Sin embargo, algunas gasolineras comenzaron a funcionar a partir de mediodía.

A pesar de las malas noticias, los pocos bares que pudieron abrir sus puertas ayer, sobre todo en horario de tarde, se llenaron rápidamente. «Son muchas las personas que cogen un barco los domingos para pasar el día en La Gomera y cuando llagaron por la mañana no sabían que se iba a encontrar esto. Así que desde que han visto un bar abierto se han sentado para tomar algo y para recargar sus móviles», relató Morales, quien agradece la predisposición del Cabildo de La Gomera para ayudar a gestionar las ayudas que los afectados podrán presentar ante los órganos correspondientes.

Este cero energético llega en un mal momento para la Isla, que desde hace algunas semanas vive una buena temporada con la llegada de numerosos turistas jornada tras jornada. Morales añade que este apagón se produce dos meses antes de que se celebren las Fiestas Lustrales de San Sebastián: «Sabiendo que se puede producir este fallo, ahora tenemos miedo de que se repita en mitad de las fiestas».