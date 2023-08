En las recientes elecciones en España, se ha evidenciado un incremento significativo en la abstención, lo que demuestra una creciente tendencia de desinterés político entre los ciudadanos. La abstención, considerada como una forma de protesta contra el sistema electoral vigente, no es la única manera en que los votantes expresan su descontento. Los votos en blanco o nulos también se han destacado como argumentos para aquellos que desean manifestar claramente su desacuerdo con las opciones presentadas, tal como ocurrió recientemente en un colegio electoral en Canarias.

El Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC) ha difundido un video en plataformas de redes sociales que muestra a un individuo, cuya ubicación exacta en la isla o población no se especifica, acudiendo a un colegio electoral y tomando una decisión singular. Frente a la mesa de votación, el hombre procede a romper una papeleta en un acto simbólico.

El protagonista del vídeo explica su postura: "He venido a ejercer mi derecho al voto no participando en el sistema porque considero que en España no hay democracia. Voy a reservar mi voto para cuando haya democracia real". Posteriormente, cortésmente desea un buen día a los integrantes de la mesa electoral, estrechando la mano de cada uno de ellos.

Esta acción simboliza el descontento de una parte de la población respecto a la actual situación política en España. Cada vez más personas buscan nuevas formas de expresar sus opiniones y sentimientos hacia el sistema electoral establecido, optando por no votar o utilizar el voto en blanco como una manera de dejar en claro su deseo de un cambio genuino en el panorama político del país.

Feijóo ve el apoyo de Vox como un "avance"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado de "avance en el ámbito del constitucionalismo" la nueva postura de Vox para apoyar su investidura sin exigir entrar en el Gobierno y ha manifestado que buscará "un acuerdo amplio y constitucional" para poder gobernar en solitario.

"La propuesta que hago es de un gobierno en solitario del Partido Popular. Es necesario un partido para un gobierno y no 24 partidos gobernando en España. Tantos partidos para gobernar, con ideologías distintas e intereses políticos contradictorios, es lo contrario de la gobernabilidad de nuestro país", ha asegurado Feijóo en un acto en Cambados (Pontevedra), donde ha acudido a la 71ª edición de la Fiesta del Albariño.

El líder PP ha explicado que su propuesta de gobernabilidad se basa en un "acuerdo amplio y constitucional para seguir y proseguir en las reformas que necesita España". "Mantener vigente la Constitución y avanzar como lo hacen los países de Europa, para crear el empleo, financiar las pensiones y mejorar los servicios públicos. En eso consiste gobernar, lo demás simplemente es resistir", ha afirmado.