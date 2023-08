La firma canaria "Chacho Souvenirs", especializada en diseño de prendas de vestir, ha interpuesto una denuncia por lo que considera una estafa perpetrada por su proveedor en Croacia. La compañía canaria alega pérdidas que ascienden a los 12.000 euros debido a esta situación, según ha informado Televisión Canaria.

Francisco Casillas, fundador y director creativo de "Chacho Souvenirs", junto con su equipo, se vieron sorprendidos cuando se percataron de que su nueva colección no sería enviada desde la fábrica en Croacia, impidiendo su llegada puntual para su presentación.

"Finalmente, nos vimos obligados a viajar a Viena para adquirir la mercancía, ya que no se cumplió con las fechas de entrega previamente acordadas. Las muestras no estaban en condiciones adecuadas y, además, el 30% de los artículos pagados para la semana de la pasarela no nos fue entregado", relata Francisco.

Si bien la empresa fue fundada en 2020, en pleno auge de la pandemia de la COVID-19, ha estado activa en el sector de la moda durante tres años, desarrollando sus propios diseños. Con la intención de expandirse, este año tomaron la decisión de confiar en un proveedor externo para el suministro de su mercancía. Francisco Casillas explica que "me resulta inviable producir en Canarias si pretendo ser rentable en el futuro".

La situación culminó con la pérdida de la colección y una cifra de 12.000 euros. Ante esta situación, "Chacho Souvenirs" ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil. En este momento, el objetivo primordial de la empresa canaria es reponerse y revitalizarse para poder presentar su nueva colección en el mes de septiembre.