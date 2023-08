La patrullera de la Guardia Civil Río Tambre rescató esta tarde a dos menores que se encontraban en apuros en la playa de Medio Almud, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y no podían regresar a tierra debido al fuerte oleaje. Los dos niños llevaban una hora en el agua y una moto de agua volcó al intentar sacarlos del agua.

El incidente ocurrió a las 14.10 horas cuando el Instituto Armado fue alertado por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 en la que se informaba de un emergencia en la citada playa, donde los dos bañistas llevaban una hora en el agua intentando salir. Ambos se encontraban en una zona de rompiente de piedras, agotados y con olas de casi dos metros de altura, según ha informado la Comandancia de Las Palmas.

Los agentes, además, pudieron observar cómo una moto de agua había volcado tratando de rescatarnos sin éxito por el peligro del oleaje y cercanía a las rocas. Ante esta situación, la patrullera del Servicio Marítimo Provincial (SMP) se aproximó a esta zona y procedió a tirar una aro salvavidas con una línea de vida para alcanzar a los menores los cuales pudieron ser rescatados del mar y trasladados posteriormente hasta el puerto de Puerto Rico sin que hubieran sufrido lesiones.

Tras ser atendidos a bordo de la Río Tambre y haberles suministrado agua y algún alimento, estos desembarcaron sobre las tres de la tarde en el muelle de Puerto Rico. Ya en tierra, los agentes se encargaron de su acompañamiento hasta la localización de su familia o tutores legales que se hicieran cargo de ellos.

El Instituto Armado, ante el mal estado de la mar que se registra estos días, recomienda prestar atención a la señalización antes del baño y seguir las instrucciones del socorrista, respetar las banderas de señalización, no intentar nada en contra de la corriente, nadar paralelamente a la playa y, una vez que salga de la corriente, nadar hacia la orilla. Y si el bañista no sabe nada, no utilizar objetos hinchables, como pelotas, colchonetas o flotadores, porque pueden irse mar adentro o volcar.