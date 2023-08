El incendio que afecta desde las 23.36 horas del pasado martes a la Corona Forestal de Tenerife sigue sin control y en una situación crítica. Autoridades y técnicos admiten la enorme complejidad de parar las llamas en todos los flancos de un fuego muy dinámico que ha obligado al operativo a adoptar una estrategia defensiva. Los problemas se deben a la escarpada orografía del terreno – que hace que algunas zonas sean inaccesibles para las brigadas –, la presencia de núcleos poblacionales dispersos, la falta de visibilidad por las enormes columnas de humo y cenizas y la gran cantidad de combustible acumulado por las tres olas de calor de este verano y la sequía.

De esta manera, las hectáreas quemadas, el perímetro de las llamas, los municipios afectados y las personas evacuadas o confinadas siguen creciendo. Según los datos facilitados anoche, a las 22:30 horas, por Fernando Clavijo, presidente del Gobierno canario, y Rosa Dávila, su homóloga del Cabildo de Tenerife, ya han ardido 3.273 hectáreas de pinar en al menos 8 municipios de la Isla: Candelaria, Arafo, El Rosario, La Orotava, Santa Úrsula, La Victoria, El Sauzal y Tacoronte – los datos precisos de las hectáreas por municipio están en el cuadro de la derecha –. Está pendiente de confirmación si el fuego ha llegado a La Matanza, donde por precaución se han ordenado evacuaciones.

En total, el incendio ha obligado a desalojar a 3.069 personas y a confinar en sus casas a 3.820 personas por la mala calidad del aire como consecuencia del humo y la ceniza. Es decir, la cifra global de afectados al cierre de esta edición ascendía a 6.889. De todos los desalojados, 111 se encuentran en los tres albergues habilitados de forma excepcional en Arafo, El Rosario y La Orotava. Las últimas evacuaciones se produjeron ayer tarde en la vertiente Norte, principalmente en la localidad orotavense.

El fuego se propaga por un perímetro de 41 kilómetros en la Corona Forestal, el cinturón verde que protege al Parque Nacional del Teide. Preocupan todos los flancos, que avanzan a mayor o menor velocidad, pero avanzan. Más de 260 miembros de las brigadas contraincendios, con el apoyo logístico y de seguridad de otros 150 efectos y 18 medios aéreos –15 helicópteros y tres hidroaviones–, luchan contras las llamas en los altos de Arafo y Candelaria por el flanco Sur, y en La Orotava, El Rosario, Santa Úrsula, La Victoria, El Sauzal y Tacoronte por el flanco Norte.

A la imposibilidad de gestionar el incendio se suma ahora la mala calidad del aire. El Gobierno de Canarias va a desplegar hoy medidores en los diferentes frentes para determinar si mantiene los confinamientos o los extiende. En las próximas horas, los vientos seguirán soplando hacia Santa Cruz y La Laguna, por lo que proseguirá en estos municipios y los de Arafo, Candelaria, Güímar y El Rosario la presencia de nubes densas de humo y la caída de abundante ceniza.

Un incendio «único»...

El fuego que afecta a la Corona Forestal tiene características que lo hacen «único» en la historia de las Islas. Esto afirmó ayer la meteoróloga Victoria Palma, asesora del Cabildo tinerfeño. «En Canarias no se había visto un incendio como este con 34 horas de una columna de humo con tal potencial que ha llegado a superar los 6 kilómetros incluso de noche, cuando lo habitual es que las llamas desciendan». Y es que el incendio, según la experta, «está creando su propia meteorología, con un potencial del que da muestra el paveseo», esto es, el impacto de trozos de material vegetal incandescentes o humeantes que generan nuevos focos secundarios.

... y más visible que nunca por la lluvia de ceniza

Otro de los factores que diferencian este incendio de otros que se han producido en Canarias es la intensa lluvia de cenizas, que cae en los municipios que están en la dirección del viento: Arafo, Candelaria, Santa Cruz, El Rosario y La Laguna. Son restos carbonizados de cortezas de pinos o pinocha desplazados por las columnas de humo, entre los que en algunos casos puntuales han llegado a aparecer restos de insectos. Esta particularidad y la gran humareda, visible en toda la Isla, han dado más aparatosidad a un fuego en el que las llamadas llegan a superar los 50 metros.

¿Por qué ha sido tan letal la propagación si no ha habido fuertes vientos?

Los componentes de las brigadas contraincendios desplegadas en Tenerife coinciden en la ferocidad de las llamas y su rápida propagación en unas condiciones climáticas no tan adversas por la ausencia de viento fuerte, el principal amigo del fuego. Pascual Gil, que fuera director de extinción de incendios forestales durante más de 20 años, principalmente en Tenerife pero también en La Palma, El Hierro y La Gomera, lo explica de esta manera: «He contactado con compañeros de la Brifor (operativo de prevención y extinción de incendios) y todos me han contado lo mismo: Esto está imposible. Todo lo que hacemos le da igual al fuego. Se lo salta todo. Quemas, líneas, carreteras... Todo. Nada funciona».

Gil, que es en la actualidad es director-conservador del Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, continúa explicando que «en 2009 escribí en la prensa el artículo El fuego es como un tsunami y es perfectamente válido para el incendio de estos días en Tenerife, solo que esta vez no es dominado por el viento, sino por la topografía». «La zona que está ardiendo es de las más escarpadas de Canarias, con pendientes que muchas veces son verticales, donde al arder una copa las llamas calientan e inflaman las que tienen mas arriba, e incluso se producen deflagraciones cuando el combustible que hay ladera arriba está tan caliente que arde espontáneamente sin que le lleguen las llamas. Hemos visto imágenes de llamas que son el doble de la altura de los pinos y esos pinos alcanzan muchas veces los 30 metros. No hay medios humanos que puedan detenerlo en esas circunstancias y el agua de los medios aéreos se evapora antes de llegar al suelo. Lo escarpado del terreno y la falta de accesos hace que no existan rutas de escape seguras para los combatientes que estos días, una vez mas, se están jugando la vida para intentar contener el fuego».

Los peores incendios en Canarias, según el experto, «ocurren a finales del verano, después de episodios de tiempo sur y continental sahariano, que dejan todo el bosque reseco y marchito, yesca lista para arder. Aunque en la costa haya brisa fresca y temperaturas de 20 grados, en la cumbre es muy distinto: el aire es caliente y seco. Ahí arriba, por encima del alisio, el incendio ha creado su propia meteorología que se retroalimenta, para extenderlo, para que corra deprisa, ya que esta es la estrategia de supervivencia del pinar canario y a su vez la dificultad del operativo de incendios». Pascual Gil concluye enviando un mensaje de ánimo a las brigadas: «La situación es dura, muy dura, pero aún así quiero lanzar un mensaje de esperanza a la población de Tenerife. Las personas que están trabajando allí son de los mejores profesionales del mundo. Ya han vivido situaciones muy complicadas y harán todo lo que hoy en día es posible hacer para retener el avance del incendio».

Cierre de los accesos al Teide

El Cabildo de Tenerife cerró ayer tarde los accesos al Parque Nacional del Teide para facilitar las labores de extinción. Los accesos por la TF-24 (La Esperanza) y la TF-21 (por La Orotava) ya se encontraban cerrados y ayer se unieron los del Sur de la TF-21 (Vilaflor) y la TF-38 (Chío, Guía de Isora). También se han visto afectadas varias líneas de las guaguas públicas de Titsa. Se ha suspendido el servicio de la línea 348 que discurre desde el Parador de Las Cañadas del Teide hasta el municipio de Puerto de la Cruz. Además, se han visto afectadas las líneas 342 desde Costa Adeje, que solo llegará hasta el municipio de Vilaflor, y las líneas 345 y 346 que llegarán solo hasta la parada de la Casa Forestal y regresarán hacia los municipios de La Orotava y Puerto de la Cruz.

Rescate de animales

El incendio ha provocado una movilización de profesionales y voluntarios para rescatar, realojar y atender a más de un millar de animales. La Federación Canaria de Hípica, la Asociación de Veterinarios y diferentes protectoras se están coordinando las administraciones para atender la emergencia. Son más de 1.500 los caballos, cabras, perros, gallinas, patos, cerdos, ovejas o gatos que han sido rescatados y reubicados en propiedades privadas, centros públicos e instalaciones de asociaciones regadas por la Isla.

Aviso por la calidad del aire

El Gobierno de Canarias alerta de la calidad del aire desfavorable en los municipios de Güímar, Arafo, Candelaria y El Rosario por el humo del incendio forestal, compuesto por una mezcla de gases y partículas pequeñas que se emiten por la combustión de la vegetación y otros materiales. El Gobierno recomienda a la población afectada evitar la permanencia en el exterior y la realización de actividades físicas intensas o prolongadas. También aconseja cerrar puertas y ventanas y si se dispone de aire acondicionado ponerlo en modo de recirculación y con filtros limpios. En el exterior se recomienda el uso de mascarilla FFP2, para evitar problemas respiratorios, y protegerse los ojos, lavándolos si fuera necesario.