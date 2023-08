21·08·2023 14:41

Los telescopios del Teide se salvan ‘in extremis’ de las llamas del incendio de Tenerife

La Aemet sigue pendiente del avance del fuego cerca de varios de sus edificios

"Hoy pensé que tendría que dar una triste noticia al mundo, pero no ha sido así". El fuego ha hecho muy difícil la noche en Izaña, en las cumbres de Tenerife. Rafael Rebolo, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), estaba convencido que las instalaciones científicas no resisitirían al imparable avance del fuego. Sin embargo, el incesante trabajo de los medios de contención tanto de día como de noche, han salvado in extremis a los telescopios del Observatorio del Teide de las llamas.