Un joven detenido por la muerte violenta de otro en Puerto Rico. La Guardia Civil detuvo el pasado 17 de agosto a A.E.F.A., de 25 años y de nacionalidad española, como el presunto autor de la muerte violenta de un joven, también de 25 años y de origen magrebí, tras una violenta pelea en el Centro Comercial Europa y sus alrededores, en la localidad turística de Puerto Rico en el municipio grancanario de Mogán.

Los hechos por los que fue detenido se remontan un mes atrás. En concreto al domingo 16 de julio. Ese día la víctima y el arrestado, que se conocían con anterioridad, se enzarzaron en una brutal pelea en la que se intercambiaron todo tipo de golpes. Una agresión, que según las fuentes consultadas fue mutua, y que terminó con uno de ellos gravemente herido.

De hecho, fue de tal violencia la agresión que la víctima tuvo que ser trasladada con un traumatismo cranencefálico severo, primero al Hospital San Roque Meloneras y con posterioridad, y dada la gravedad de las lesiones, al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El joven no volvió a recuperar la conciencia e ingresó en dicho centro hospitalario en muerte cerebral. Pese a la brutalidad de la agresión los hechos no fueron denunciados. Ni por el entorno de la víctima ni tampoco por la del presunto agresor, que también sufrió heridas de consideración pero no tan graves como el hospitalizado.

Coma inducido

En el centro hospitalario el joven permaneció trece días ingresado en coma inducido. No fue hasta el 29 de julio cuando se confirmó su muerte. Durante todo ese tipo transcurrido el caso seguía sin denunciarse y, por tanto, no se tenía conocimiento de lo sucedido.

Todo cambió dos días después, el 31 de julio, cuando se activaron los protocolos judiciales tras la confirmación de su fallecimiento. Fue en ese momento cuando las instituciones judiciales comunicaron a la Guardia Civil los hechos y cuando se dio comienzo a las investigaciones, según apuntaron fuentes cercanas a los hechos. Aún así seguía sin haber denuncia sobre los hechos.

Comenzaba entonces la labor de los agentes del instituto armado para intentar esclarecer lo sucedido en la noche del 16 de julio y de dar con el autor o los autores del suceso.

Las pesquisas se centraron, entre otros puntos, en recabar el máximo de información posible del lugar donde había tenido lugar la agresión. Las dos semanas transcurridas desde que ocurrió el incidente podían complicar la investigación, de ahí la necesidad de no perder ni un solo segundo.

Pesquisas

Entre las acciones desarrolladas, los agentes solicitaron las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia ubicadas en el lugar. Estas, por suerte, no habían sido aún eliminadas y pudieron comprobar lo que había sucedido. En ellas, los agentes certificaron que en la agresión solo estaban implicados la víctima y su presunto agresor. Además, confirmaron que fue una pelea entre ambos, en la que los dos se agredieron mutuamente.

La pelea había tenido lugar cerca de la medianoche del 16 de julio por varias calles cercanas al citado centro comercial ubicado en Puerto Rico. Los dos implicados se conocían con anterioridad a la pelea, algo sucedió entre los dos que terminó desembocando en una agresión mutua que terminó con uno de ellos fallecido.

Con los datos recabados, los investigadores desplegaron un dispositivo para intentar localizar y detener al presunto autor de los hechos.

Arresto

El último paso de la investigación de la Guardia Civil, con la detención del presunto autor de los hechos, no llegó hasta el pasado jueves 17 de agosto, justo un mes después de que tuvieran lugar los hechos. Ese día los agentes arrestaron a A.E.F.A, de 25 años y de nacionalidad española, como presunto autor de un delito de homicidio. Tras recopilar todas las diligencias pertinentes el joven fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número uno de San Bartolomé de Tirajana que decretó su ingreso en prisión provisional por un delito de homicidio, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

Las mismas fuentes apuntaron que este viernes el acusado pasará por el Juzgado de Instrucción número tres de San Bartolomé de Tirajana que tendrá que ratificar o no la decisión tomada tras su puesta a disposición judicial.