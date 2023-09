Un grupo de perros cazadores atacaron este domingo a una colonia de gatos en el pueblo de Jinámar, en el municipio de Telde. Según testigos, los animales atacaron a los felinos a eso de las nueve de la mañana. De estos, al menos cuatro murieron por las heridas que les provocaron y otros cinco se encuentran en paradero desconocido. La protectora de animales Bigotes Felinos TropiLua ha denunciado los hechos a través de sus redes sociales.

Según la cuidadora de la colonia, Carmen Peña, a eso de las nueve de la mañana escuchó fuertes maullidos de gatos en el exterior de su casa. Cuando salió a la calle se encontró a unos seis perros cazadores "muy hambrientos" devorando a los gatos. "Mi hija y yo intentamos ahuyentarlos y después recogimos a los gatos para salvarlos, pero no hubo manera", relata. Además, uno de los canes le habría mordido a ella la mano.

La mujer indica que los felinos tenían las tripas por fuera en algunos casos y en otros estaban partidos, "los perros se los estaban comiendo". Peña denunció estos hechos a la Policía Nacional, pero al no haber una persona responsable de los perros en el escenario de la masacre, los agentes no pudieron hacer nada al no tener a nadie a quién acusar.

"Es un hombre de la zona que lleva cazando junto a las casas unos cinco años", indica. Según esta, hay varios vecinos que ya han denunciado al cazador por los ruidos que provocan los ladridos de sus perros, "los deja morir de hambre y luego los suelta".

Afirma, además, que el viernes ya los perros se acercaron a estas mismas casas cuando "una niña estaba jugando con los gatos", aunque en esa ocasión no hubo que lamentar daños de ningún tipo. "Esta mañana fue muy distinto, uno de los perros llegó a hacerle frente a mi hija y otro me mordió", apunta, "todo esto delante de mi casa".

La protectora denuncia que se trata de un caso de maltrato animal y resalta que "hoy han sido estos pobres gatitos, mañana pueden ser niños, otros animales... ¿estamos esperando siempre a que ocurra una desgracia para hacer algo?".