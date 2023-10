Una mujer de 55 años y vecina de Balos, en la localidad grancanaria de Vecindario, perdió la vida en la noche de este miércoles al ser atropellada en un paso de peatón y ser arrastrada 4 metros al quedar enganchada en los bajos del vehículo, que conducía un hombre de 82 años. El lamentable suceso ocurría a las 20.30 horas cuando la mujer cruzaba un paso de peatón de la la Avenida del Atlántico, en Vecindario, y el cuerpo fue arrastrado hasta la rotonda que confluye con la calle Velázquez.

Según explica el jefe de la Policía Local de Santa Lucía, José Luis Herrera, se trató de un hecho fortuito y "lamentable" por la forma en que sucedió, además, en una zona bien iluminada y con mucha visibilidad.

Cuatro metros arrastrada en los bajos

Explica que el golpe que recibió la señora en el impacto solo pudo haberle ocasionado alguna herida menos grave, porque el coche no circulaba a alta velocidad. Sin embargo, tras el impacto cayó sobre el capó y saltó rebotada al asfalto, justo en la delantera del coche. En ese momento, el conductor, al notar el impacto, y fruto del pánico o porque entró en shock, se bajó del coche rápidamente. La mala suerte o el infortunio fue que dejó el coche en contacto y no activó el freno de mano. En segundos, el vehículo, por la inercia, empezó a rodar y con él la señora que quedó enganchada en los bajos. El autor de los hechos no se percató de que el cuerpo de la víctima se encontraba en esos momentos debajo. El automóvil solo paró su marcha al llegar a la rotonda que confluye entre la Avenida del Atlántico y la calle Velázquez, tras un recorrido de cuatro metros. En ese momento se percataron del percance.

Fue este triste incidente el que acabó con la vida de la vecina de Balos, indica el jefe policial.

Acudió el personal del SUC y confirmó que la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que le realizó maniobras de reanimación básicas y avanzadas que no dieron resultado. Se levantó una carpa desde que acudieron las unidades de auxilio médico y policiales que se mantuvo hasta que finalizaron las actuaciones, pasada la media noche.

En el lugar se personaron familiares de la víctima, pero no su hija de 17 años, a quien dieron aviso del dramático suceso.

Según Herrera, el conductor del vehículo implicado dio negativo tanto el test de alcoholemia como en el de drogas y su carnet de conducir está totalmente en regla.

El atestado y la instrucción de las diligencias fueron llevadas a cabo por la Policía Local.