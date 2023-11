Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a una mujer, de 51 años de edad, como presunta autora de los delitos de detención ilegal y prostitución.

Una llamada a la Sala 091 de la Policía Nacional, alertaba a los agentes de que una mujer se encontraba retenida, en contra de su voluntad, en un club de alterne de la capital majorera.

La víctima comunicó que había sido encerrada en una de las habitaciones, si bien no sabía localizar el lugar exacto donde se encontraba puesto que solo llevaba una semana en la isla y no conocía bien la ciudad. Además la mujer comunicó que necesitaba medicarse y que la persona que la había encerrado no se lo permitía.

Lograron localizar el club de alterne

Los agentes con las indicaciones que la mujer les proporcionó, pudieron localizar el club en el que se encontraba siendo finalmente liberada y trasladada a un lugar seguro.

En ese mismo momento, los agentes procedieron de inmediato a la detención de la encargada del dicho local como presunta autora de un delito de detención ilegal y un delito de prostitución, siendo puesta a disposición de la Autoridad Judicial competente.