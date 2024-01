Pelea en Canarias. Una mujer amenaza a otra con un cuchillo en el barrio de Santa Clara en Santa Cruz de Tenerife. En un vídeo se puede ver como la portadora del cuchillo, de avanzada edad, porta un cuchillo de grandes dimensiones y amenaza con apuñalar a otra que estaba en el lugar tras iniciarse una discusión.

"Estás loca, estás loca", le dice la otra mujer que está sentada en un muro, mientras que la que esgrime el cuchillo le dice: "Yo ya maté, que bajes por ahí para abajo" y comienza una cuanta atrás mientras hace gestos amenazadores como si fuera a clavarle el cuchillo.

"Que me estás poniendo nerviosa", le contesta la mujer que es amenazada por la que sostiene el cuchillo y que una vez más le dice que baje, mientras le acerca el cuchillo.

Los vecinos sorprendidos

El vídeo se ha vuelto viral al compartirse en las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea y acumula -en el momento de esta publicación- más de 78.000 reproducciones.

“Tiene más pinta de una yonki de 40 que parece que tiene 80 por los efectos de la droga en años”, “Si es que lo que no cure una buena hostia a tiempo no lo cura nada”, “Santa clara o kinkorrolandia para los de fuera”, son solo alguno de los comentarios de los usuarios que han quedado impactados ante las imágenes de esta discusión que no fue a más.

Las autoridades, ante la viralidad de este vídeo, han abierto una investigación para esclarecer el caso.