Los ladrones siguen haciendo de las suyas en el pueblo lanzaroteño de San Bartolomé. La Escuela Infantil Municipal Amparo Rodríguez fue asaltada en la madrugada de este jueves, tal y como ha denunciado el portavoz de CC en el Ayuntamiento de San Bartolomé, David Rocío.

Los asaltantes forzaron una de las ventanas de la citada guardería para acceder a la misma, de la que se llevaron una cantidad de dinero, cuyo montante no ha trascendido por ahora, destinado a los disfraces de los usuarios del citado servicio.

Se da la circunstancia de que la Escuela Infantial está situada a muy pocos metros del Cuartel de la Guardia Civil de San Bartolomé.

El pasado 4 de enero fue asaltada la Molina de San Bartolomé, un edificio histórico en el que se produjeron cuantiosos destrozos. Esa misma madrugada, la Policía Local descubrió a un hombre cuando intentaba robar en la Librería Papelería Juncar, situada en pleno centro de la localidad.

Un vehículo policial pasaba por la zona cuando vio al varón intentando entrar en el local. Ambos se bajaron del coche y uno de los agentes empezó a correr hasta intentar alcanzarlo, sin éxito.

Pocos días después, la Policía Nacional detuvo al varón, acusado de varios robos en Lanzarote.

Advertencia de la oposición

"Mientras, el alcalde amenaza a la Policía Local para que no nos pase información y a nosotros, los concejales para que no lo publiquemos. Aquí tiene mi respuesta señor Alcalde . Y no sólo donde roban, sino que también comunicaré las innumerables noches que estaremos sin ningún agente de Policía Local en el Municipio", avisa el concejal David Rocío, en la oposición.

El edil nacionalista demanda "tranquilidad a la ciudadanía y a los comerciantes" y el exige que saque a concurso ya nuevas plazas en la Policía Local.