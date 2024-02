La juerga del Molina desde el interior del avión: "La estaban liando con la música antes de subir y se les llamó la atención de forma reiterada"

El vuelo del Molina Sport. La Copa del Rey del escándalo y del desvío del avión a Sevilla. El vuelo Madrid-Gran Canaria, con los campeones de la Copa del Rey de hockey en línea del Molina Sport, acabón con la presencia de la Guardia Civil en el aeroplano. Uno de los pasajeros relata de esta manera lo ocurrido en el vuelo de anoche. 'Ya desde que estábamos esperando para entrar en el avión, parte de ese grupo de deportistas estaba haciendo revuelo. Tenían la música alta ya que acababan de ganar la Copa. Desde fuera del avión, antes de mostrar la tarjeta de embarque, se les llamó la atención. Antes de subir al avión, ya estaban advertidos. El grupo estaba dividido en tres, uno atrás con los entrenadores, algunos sueltos y el grupito de la parte delantera. Éstos fueron los que la liaron'.

Imagen de archivo del Molina Sport. / Molina Sport

Además, se confirma que entraron con botellas de alcohol, adquiridas en la Terminal del Aeropuerto. 'Entraron con alcohol, puedes consumir pero con un control...Se les llamó la atención en varias ocasiones. Aparentemente hubo faltas de respeto de los jugadores hacia la tripulación y cuando estábamos a punto de pasar por encima de Portugal, para dirigirnos a Gran Canaria, y el comandante anuncia que damos la vuelta y vamos a Sevilla. Dijo que se bajarían todos los pasarejos del equipo, ahí se montó un pequeño revuelo. Pero la gente no se rebotó tanto, se entendió la situación. Paramos en Sevilla, subió la Guardia Civil y en un principio quisieron expulsar a todos los miembros del equipo. El piloto dijo que 'todo el club fuera'. Pero los integrantes del equipo que se portaron bien se opuso, no hubo forcejeos. Los sacaron, pero justo luego diferenciaron quiénes habían estado generando problemas y quiénes no. Unos siete abandonaron el avión'.

El Molina Sport había conquistado en la mañana del domingo la cuarta Copa del Rey en Zamora tras batir al Caja Rual CPLV Valladolid (5-6) en la prórroga. El bloque pucelano marcha líder en la cita doméstica y era el actual campeón de la cita del 'KO'. Los siete jugadores que bajaron del avión en Sevilla, acompañado por la Guardia Civil, pasaron la noche en la capital hispalense.