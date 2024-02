Pelea a las puertas de un centro comercial en Canarias: una mujer pega a un agente de seguridad

Es el vídeo del que todo el mundo habla en Canarias en las últimas horas. En los últimos días una mujer protagonizó una pelea contra un agente de seguridad de un centro comercial de Tenerife. Un testigo de los hechos grabó cómo la alborotadora se encaró tras una disputa contra un segurita del recinto llegando incluso a pegarle y a darle alguna que otra patada.

Concretamente fue en el Centro Comercial Siam Mall. Varios compañeros tuvieron que acudir en auxilio del agente de seguridad para reducir a la agresora que se agarró a otro hombre.

Por lo que se puede escuchar en el vídeo, este hombre era su marido, por lo que siguen los forcejeos y empujones.

Al lugar acudieron finalmente tres agentes de la Policía Nacional que acabaron reduciendo a la pareja y llevándolos a la comisaría ante el aclamo y aplauso de su detención por parte de los testigos.

Condena de la pelea

El vídeo se ha vuelto viral tras ser compartido en las redes sociales y en las distintas aplicaciones de mensajería instantánea.

Distintos usuarios han condenado los actos de la mujer y apoyado la labor del agente de seguridad en 'X' (la red social antiguamente conocida como Twitter). “Un bofetón a la rubia y a dormir”, comenta Roberto Romero. “Madre mía que libertad ….para eso para poder agredir a un trabajador que está haciendo su trabajo y que no puede hacer nada. A esa le faltan un par de las que se llaman como las de misa pero a mano abierta,solo un par que si no ya se sabe,solo hay que escucharla,porque me pegas?”, se pregunta Juan Benjamín. “Y gracias que ha respirado profundamente en vez de darle el guantazo que se merecía la inútil esa, porque sino el que dormía en calabozos era él”, añade @DacrisGM.