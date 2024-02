Cuatro encapuchados asaltan con mazas una boutique de lujo en Las Palmas de Gran Canaria

Las alarmas comenzaron a sonar de manera incesante cuando a las agujas del reloj le faltaban pocos minutos para marcar las cinco de la madrugada. Quedaban horas para que el sol del martes de carnaval saliese, pero antes, intensos golpes acabaron con la tranquilidad de la noche en Triana. Hubo quien pensó, a consecuencia de los fuertes ruidos, que los más rezagados (y perjudicados) por la fiesta estaban destrozando mobiliario urbano o, incluso, las ventanillas de algún coche aparcado en la vía pública. Nada más lejos de la realidad. Cuatro encapuchados acababan de asaltar una tienda de lujo ubicada en la confluencia de las calles Viera y Clavijo y Perdomo, en el centro de Las Palmas de Gran Canaria.

Los ladrones, según ha podido saber LA PROVINCIA/DLP, reventaron las cristaleras laterales de la boutique Bounty, dedicada a la venta de ropa y accesorios de lujo. Con, presumiblemente, unas mazas realizaron dos butrones (agujero cometido en suelos o techos de tiendas para robar), aunque, en esta ocasión, los ladrones no rompieron paredes, sino los escaparates. Más rápido y sencillo que picar ladrillos.

Fue un visto y no visto, según declaran testigos. En pocos minutos los cuatro encapuchados hicieron añicos los cristales y cogieron todo lo que estaba a su alcance. No fue mucho, pero sí de valor: se hicieron con tres bolsos de la marca Yves Saint Laurent expuestos en el escaparate; alguno de ellos valorado en 2.600 euros, por lo que el botín podría ascender a más de 7.000 euros. Este diario ha intentado ponerse en contacto con la tienda para recabar su versión de lo ocurrido, pero no ha obtenido respuesta.

«Lo que tuvieron a mano»

«Se llevaron lo primero que tuvieron a mano. Lo más cercano a los agujeros que hicieron. Metieron la mano, alargaron el brazo y se fueron con los bolsos», aseguran a este diario fuentes conocedoras de lo ocurrido. «Si no robaron más fue porque al ser la noche del lunes al martes de carnaval, festivo, había gente por la calle que vio lo que estaban haciendo», añaden: «Algunos incluso estaban tomando fotos o grabando».

Tras hacerse con lo poco (o mucho, si tenemos en cuenta el tiempo dedicado y el valor de los bolsos) que pudieron, huyeron del lugar. Las ‘heridas’ de lo ocurrido (aunque los restos de los cristales ya se han limpiado y en el interior se han restituido los bolsos sustraídos) todavía son visibles en la fachada.

La tienda ha tapado los agujeros (hasta que cambien las cristaleras por completo) con una especie de segundo cristal formado por metacrilato y masilla, pegada con unas cintas negras.

La tienda de Triana que asaltaron cuatro encapuchados, con las cristaleras rotas / Juan Carlos Castro

Tras sonar la alarma, la empresa avisó al responsable del establecimiento, que se personó en Viera y Clavijo, así como otras empleadas, para revisar las cámaras de seguridad interiores, dar parte al seguro y denunciar lo acontecido tras averiguar qué modelos eran los que faltaban.

Las mismas fuentes consultadas afirman que no es la primera vez que este local sufre un robo. «Aunque nunca había sido algo tan grande. El año pasado robaron dentro cuando la tienda estaba abierta. Es la primera vez que destrozan así los cristales», añaden. La central de Bounty, ubicada en Tenerife, ya ha puesto una denuncia por lo ocurrido.

La Policía Nacional busca a estos amigos de lo ajeno que, al cierre de esta edición, no habían sido detenidos y, a tenor de su destreza, no se descarta su participación en otros hechos similares.

En alerta

El robo ha puesto en alerta a los comerciantes y hosteleros de Triana que critican, una vez más, la falta de seguridad y de iluminación del céntrico barrio de la capital. «La sensación de inseguridad no mejora: tenemos a ‘los de siempre’ junto a ‘los nuevos’», explica a este diario Carlos Bethencourt, presidente de la asociación Zona Triana.

Se refiere con estos distintivos a los «indigentes que perturban la actividad de restauración» y a las personas «que cometen hurto menor que está agotando a muchos comercios». «Ha habido un incremento de estos robos de poca monta», subraya el presidente de los comerciantes.

Para evitar que la degradación continúe o se acentúe, desde Zona Triana reclaman lo que son ya peticiones históricas: más cámaras de seguridad, vigilancia, iluminación y la apertura de la comisaría que el ayuntamiento anunció dos años atrás y que debería estar operativa en 2024 en lo que era la cafetería La Madrileña, de la calle Triana.

«Triana está desde hace un par de años en un declive físico que no ayuda a mantener el nivel de gran zona comercial y competitiva», dice con pesar Bethencourt. Para ponerle fin, la asociación está evaluando la posibilidad de que se acometa una obra de renovación casi integral, ejecutada en fases, y no descarta, en caso de que los comerciantes y vecinos estén de acuerdo, la peatonalización de algunas calles, con zonas permitidas para carga y descarga. Y así, mientras unos roban, otros claman por que Triana recupere el lustre que un día tuvo.