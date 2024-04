¡Alerta! de la Policía Nacional: cuidado con los correos electrónicos que te relacionan con graves delitos

Los ciberdelincuentes innovan continuamente para que piques en sus reclamos a través de los mensajes que envían de forma masiva por Whatssap o correo electrónico para que les facilites tus datos bancarios, datos personales o cualquier otra información y aprovechar para estafarte.

La Policía Nacional ha advertido este martes, 23 de abril, de una nueva estafa a través del correo electrónico mediante la cual se cita al destinatario para que declare en relación con delitos en los que supuestamente está implicado y en los que ha dejado "rastros" a través de su acceso a determinados sitios en Internet.

Se trata de presuntos delitos relacionados con la pornografía infantil, la consulta de sitios de pornografía infantil y tráfico sexual infantil.

En la misiva, que contiene el logo de la Policía Nacional, se explica que la citación para la declaración se enmarca en “una investigación llevada a cabo por la Policía Judicial en colaboración con la Oficina Europea de la Policía (EUROPOL) para la lucha contra la pornografía infantil y la protección a los menores”.

De forma directa, los ciberdelincuentes le comunican al destinatario que “usted cometió el delito después de ser blanco en Internet (sitio de publicidad), ver vídeo con pornografía infantil, fotos/vídeos de menores desnudos fueron grabados por nuestra ciberinfiltranza y constituyen la evidencia de sus delitos”.

“Severas sanciones”

Los delincuentes invitan a las personas a las que han mandado el correo a ponerse en contacto con ellos “escribiendo sus justificaciones para que sean investigados y verificados con el fin de evaluar las sanciones dentro de 48 horas”.

Advierten de que si en ese plazo no dan respuesta, remitirán el expediente a la “Procuraduría General de Justicia del Estado para que elabore una orden de aprehensión en su contra para su detención inmediata” e incluirán al destinatario del correo en “el expediente judicial automatizado de autores de delitos sexuales”.

Le recuerdan que “las personas que no respondieron a nuestra situación sufrieron severas sanciones”.

Vehículo de la Policía Nacional. / EUROPA PRESS - Archivo

En España la “Procuraduría General de Justicia del Estado” no existe, lo que se convierte en un dato llamativo que lleva a desconfiar desde el primer momento de los ciberdelincuentes.

“No nos cansaremos de repetir que no somos nosotros. Desconfía de correos en los que te citan y te acusan de delitos. No piques, no contestes y elimina”, recomienda la Policía Nacional.