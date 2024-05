La madre y su hija menor de edad cayeron al hoyo donde se queman las aulagas en Timanfaya: así fue el rescate

El Islote de Hilario, en el Parque Nacional de Timanfaya, es el lugar del que parte la Ruta de Los Volcanes en las guaguas del Cabildo de Lanzarote. En el mismo se ubican el restaurante El Diablo y las demostraciones geotérmicas con el calor que emana del interior de la tierra: los géiseres artificiales y el hoyo en el que se queman aulagas con el calor del volcán y donde en apenas unos segundos después de introducir los arbustos se ve cómo la llama de fuego los devora.

Este centro turístico del Cabildo, el que más visitas recibe (921.343 turistas en 2023) de la red de Centros de Arte, Cultura y Turismo, es un lugar imprescindible para todo aquel que visita la Isla. Y hasta allí acudió este jueves una familia peninsular de vacaciones en Lanzarote que, sin lugar a dudas, no olvidarán la experiencia.

Si no visitas las Montañas del Fuego no has estado en Lanzarote, se suele decir.

Géiser en Timanfaya. / CACT Lanzarote

¿Accidente o imprudencia?

La madre y la hija, de corta edad, acabaron en el interior de la cavidad donde arden las aulagas, de unos dos metros de profundidad, donde la temperatura alcanzaba unos 80 grados centígrados, detallan fuentes de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.

Aunque las causas del accidente aun se investigan, lo ocurrido pudo deberse a una imprudencia. La madre sufrió quemaduras de carácter grave y su hija resultó herida leve. Ambas fueron trasladadas en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) hasta el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) del Gobierno de Canarias.

El padre de la menor y un trabajador de las Montañas del Fuego no se lo pensaron dos veces y se “lanzaron” a rescatarlas.